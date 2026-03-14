Το blooper της χρονιάς στο NBA: Οι διαιτητές έδωσαν τη μπάλα σε λάθος ομάδα και εκείνη έκανε επίθεση στο αντίπαλο καλάθι
Στο ματς των Καβαλίερς με τους Μάβερικς οι διαιτητές πήραν λάθος απόφαση δίνοντας την μπάλα σε λάθος ομάδα μετά από διεκδίκηση και οι παίκτες τους... ακολούθησαν κάνοντας επίθεση στο λάθος καλάθι
Απίστευτο σκηνικό στο ΝΒΑ!
Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι ομάδες και οι διαιτητές τα έκαναν… όλα λάθος.
Μετά από ένα time-out, οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα στους Τεξανούς, ενώ κανονικά ήταν για τους Καβαλίερς. Ωστόσο, δεν αρκούσε αυτό το λάθος.
Οι Μάβερικς έκαναν κανονικά την επαναφορά και άρχισαν να επιτίθενται στο δικό τους καλάθι.
Ο προπονητής των Καβαλίερς, Κένι Άτκινσον, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε και τελικά οι διαιτητές κατάλαβαν το λάθος τους και έδωσαν την μπάλα στους φιλοξενούμενους.
The refs gave the ball to the WRONG team... who then attacked the WRONG basket 😭 pic.twitter.com/Yc6VfT3IvL— BrickCenter (@BrickCenter_) March 14, 2026
