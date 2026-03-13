Η πρόκριση στους «8» επηρεάζει τα πλέι οφ της Super Legue
Η διαφαινόμενη, με βάση το 4-0 του πρώτου αγώνα με την Τσέλιε, πρόκριση της ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του Conference League και η πιθανή του Παναθηναϊκού στην προημιτελική φάση του Europa League έπειτα από τη νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις, εφόσον οριστικοποιηθούν, μπορούν να επηρεάσουν το πρωτάθλημα της Super League, ως προς τον ορισμό των αγώνων τους στα πλέι οφ

Ο ΚΑΠ προβλέπει «δικαίωμα αναβολής», κατόπιν αιτήματος, των αγώνων των ομάδων από τη στιγμή που προκρίνονται στην προημιτελική φάση έως και τον τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

«Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο αίτημα η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου που ζητείται:

α) στην περίπτωση που η ομάδα συμμετέχει σε προημιτελική φάση, για τον αγώνα που παρεμβάλλεται χρονικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης της UEFA.

