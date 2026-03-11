Πελεγκρίνι: Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός
Διαβάστε τα όσα δήλωσε ο Χιλιανός τεχνικός της Μπέτις για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ
Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν η Ρεάλ Μπέτις βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους, θέλοντας όμως να μην επαναλάβει το ίδιο αποτέλεσμα καθώς είχε ηττηθεί με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Οι βεδριμπλάνκος αντιμετωπίζουν αύριο τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τους 16 του Europa League με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να τονίζει ότι η ομάδα του θέλει να προχωρήσει στη διοργάνωση, αλλά να υπενθυμίζει ότι οι πράσινοι μόνο ευκολοκατάβλητος αντίπαλος δεν θα είναι
Αναλυτικά ο Χιλιανός τεχνικός μίλησε:
Για την κατάσταση της Μπέτις: «Η ομάδα είναι σε καλή φόρμα, επειδή καταφέραμε να γλιτώσουμε τα playoffs στην Ευρώπη. Αυτό ήταν σημαντικό. Ήρθαμε με τη φιλοδοξία να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα και πρέπει να αποδείξουμε την αξία μας. Είμαστε περισσότερο επικεντρωμένοι στη La Liga και είμαστε ακόμα πέμπτοι παρά τις δύο ισοπαλίες και τη μία ήττα. Μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει αποδώσει καλά. Τώρα πρέπει να το δείξουμε και στην Ευρώπη».
Για τη συνέχεια: «Μπαίνουμε με τη φιλοδοξία να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά, αλλά πρέπει να το δείξουμε αυτό στο γήπεδο κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Πέρα από το να σκεφτόμαστε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, πρέπει να το αποδείξουμε παίζοντας στους αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Αν νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι απ' αυτούς μόνο και μόνο λόγω του ονόματός μας, θα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Είναι μία σύγκρουση 180 λεπτών κι αν την ξεπεράσουμε, θα το πάμε βήμα βήμα. Δεν υπάρχει χώρος για εικασίες πριν από τον αγώνα στο ποδόσφαιρο».
Για την κριτική από τους οπαδούς: «Είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που κάνουμε. Φτάσαμε στα προημιτελικά του Κυπέλλου κι εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε καλά στις άλλες δύο διοργανώσεις. Την περασμένη σεζόν υπήρξαν επίσης στιγμές που χάσαμε τρία ή τέσσερα παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το παρόν και φυσικά οι οπαδοί μπορεί να απογοητευτούν από μια ισοπαλία με τη Σεβίλλη, αλλά είναι καλό να βλέπουμε μια αλλαγή προοπτικής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει πάντα να παίζεις καλά για να παίρνεις βαθμούς. Συνεχίζουμε στο σωστό δρόμο και κάνουμε αυτοκριτική. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσα επίσης να μιλήσω για την Ατλέτικο ή την Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό είναι το πιο δημοφιλές σπορ στον κόσμο».
Για την αντίδραση της ομάδας: «Αυτή η ομάδα αντέδρασε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Δεν είναι πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, είναι δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Η καλή πορεία στο Europa League μας επέτρεψε να μαζέψουμε πολλούς βαθμούς νωρίτερα. Υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά μας. Είμαστε επικεντρωμένοι στον αυριανό αγώνα εδώ στην Ελλάδα και μετά θα σκεφτούμε τη Θέλτα. Σε αυτές τις διοργανώσεις, μπορείς να αποκλειστείς και μετά να χάσεις μια θέση στην Ευρώπη».
Για τη ρήτρα αποδέσμευσης για τη Χιλή: «Το ζήτημα της εθνικής ομάδας της Χιλής έχει πλέον κλείσει. Υπάρχουν προεδρικές εκλογές, δεν είναι θέμα της τρέχουσας ημέρας. Είμαι επικεντρωμένος στην Μπέτις και στο να τελειώσω αυτή τη σεζόν το συντομότερο δυνατό».
Για τον Αμραμπάτ: «Έχει κάνει εξετάσεις και είναι πιθανό να αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη ή την Κυριακή».
Για Λο Σέλσο και Ίσκο: «Δεν υπάρχουν νέα. Υπάρχει διάλειμμα λόγω εθνικών ομάδων και θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή τους και για να δούμε πότε μπορούν να επιστρέψουν. Είναι δύο διαφορετικοί τραυματισμοί. Ο ένας εξαρτάται από την εξέλιξη του προβλήματος. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος από τους δύο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάρρωσης».
Για το ότι αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν στο ΟΑΚΑ: «Έπαιξα δύο αγώνες εδώ. Γνωρίζουμε το πάθος στην Ελλάδα και το να παίζουμε εδώ, τους δίνει πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να αποδείξουμε την αξία μας στο γήπεδο. Η Μπέτις έχει συνηθίσει σε τέτοιες ατμόσφαιρες. Τελικά, οι παίκτες είναι αυτοί που αποφασίζουν για τα πράγματα στο γήπεδο».
Τους παίκτες της Μπέτις εκπροσώπησε ο Αϊτόρ Ρουμπιάλ, ο οποίος δήλωσε: «Είχαμε κάποια άσχημα αποτελέσματα στους πρόσφατους αγώνες, αλλά αυτές είναι πτώσεις στην φόρμα που βιώνουν όλες οι ομάδες και πρέπει να ανακάμψουμε το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι γιατί είναι δύο αγώνες, όχι ένας».
Αυτοί είναι δύο κρίσιμοι αγώνες, η ομάδα το ξέρει. Αυτοί οι αγώνες είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε καλά για να πάρουμε καλά αποτελέσματα».
Ο αγώνας της Κυριακής με τη Θέλτα είναι πολύ σημαντικός, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να πάρουμε ένα αποτέλεσμα εδώ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν είναι μόνο 90 λεπτά. Ερχόμαστε εδώ αποφασισμένοι να είμαστε στο 200%. Θα δώσουμε τα πάντα για να νικήσουμε».
