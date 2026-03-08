Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Βαθαίνει η κρίση στην Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό: Νέα ήττα 2-0 απο την Χετάφε και... σύννεφα για Πελεγκρίνι, βίντεο
Οι «βερδιμπλάνκος» ηττήθηκαν 2-0 από τη Χετάφε στη Μαδρίτη και απομακρύνονται από την τετράδα της La Liga
Μεγαλώνει η κρίση στην Μπέτις λίγες μόνο ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Europa League (12/3, ΟΑΚΑ, 19:45), αφού ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Χετάφε με 2-0, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής στη La Liga. Με την ήττα αυτή σχεδόν μηδένισε τις ελπίδες της για ένα πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, καθώς έχει μείνει 11 βαθμούς πίσω από τη Βιγιαρεάλ.
Η νέα αυτή αποτυχία φέρνει ακόμη σε πιο δύσκολη θέση τον Μανουέλ Πελεγκρίνι στον πάγκο των «βερδιμπλάνκος», ο οποίος θα έχει τελευταία ίσως ευκαιρία του να παραμείνει στη Σεβίλη στα ματς με τον Παναθηναϊκό. Η Χετάφε πήρε τη σπουδαία νίκη με τα γκολ των Φεμένια (28') και Σατριάνο (45'). Ο Χιλιανός κόουτς χρησιμοποίησε για την Μπέτις τους Βάλες, Φίρπο (68' Γιορέντε), Γκόμεζ, Μπάρτρα, Ορτίθ, Ντεόσα (61' Ρικέλμε), Αλτιμίρα, Φιντάλγο, Εζαλζουλί (61' Αντονι), Ερνάντες και Αβιλα.
Νωρίτερα, η Βιγιαρεάλ επιβεβαίωσε, έστω δύσκολα, τα προγνωστικά και επικράτησε στο «Θεράμικα» της Ελτσε με 2-1, πιάνοντας ξανά την Ατλέτικο Μαδρίτης στην 4η θέση της βαθμολογίας και παραμένοντας δυνατή στη μάχη για τη συμμετοχή της την επόμενη σεζόν στο Champions League. Το «κίτρινο υποβρύχιο» πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Μπιουκάναν (31') και Μουρίνο (41'), με την Ελτσε να μειώνει με τον Αντρέ Σίλβα στο 83ο λεπτό.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (25' Ιγκλέσιας - 11' Τσουαμενί, 90'+4' Βαλβέρδε)
Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2 (89' Μπάρχα, 90'+ Μπούντιμιρ-35', 61' Μουρίκι)
Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1 (50' Εσπι-90'+ Ρόκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 3-2 (5' Σόρλοτ, 67',81' Γκονζάλες - 9' Σολέρ, 68' Οϊαρθάμπαλ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 0-1 (68' Γιαμάλ)
Βιγιαρεάλ-Έλτσε 2-1 (31' Μπιουκάναν, 41' Μουρίνο-83' Σίλβα)
Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 8/3
Βαλένθια-Αλαβές 8/3
Εσπανιόλ-Οβιέδο 9/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 67
Ρεάλ Μαδρίτης 63
Ατλέτικο Μαδρίτης 54
Βιγιαρεάλ 54
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 36 -26αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Χετάφε 35
Οσασούνα 34
Τζιρόνα 31
Ράγιο Βαγεκάνο 30 -26αγ.
Σεβίλη 30 -26αγ.
Βαλένθια 29 -26αγ.
Αλαβές 27 -26αγ.
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 25
Λεβάντε 22
Οβιέδο 17 -26αγ.
