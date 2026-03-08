La Liga: Προσωρινή διακοπή λόγω επεισόδιων στον αγώνα Χετάφε - Μπέτις, δείτε βίντεο

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Η αναμέτρηση στο στο στάδιο Coliseum Alfonso Pérez, διεκόπη για περισσότερα από έξι λεπτά λόγω της έντασης που προέκυψε στις κερκίδες
Το ρολόι σημάδευε το 7ο λεπτό της αναμέτρησης στη Μαδρίτη με τη Χετάφε να έχει κερδίσει κόρνερ, το οποίο εν τέλει εκτελέστηκε μετά από έξι λεπτά, καθώς τόσο διήρκησε η ένταση που επικράτησε...
Άγνωστο γιατί, οι οπαδοί της Μπέτις που βρισκόταν στο πέταλο το οποίο φιλοξενούσε και τους οπαδούς της Μπέτις, κινήθηκαν εναντίον των τελευταίων και για λίγα λεπτά επικράτησε πανδαιμόνιο με τον διαιτητή να διακόπτει αμέσως τον αγώνα.
Την ώρα που ο ρέφερι είχε διαβουλεύσεις με τους παρατηρητές, οι ποδοσφαιριστές της Χετάφε πήγαν στο πέταλο προσπαθώντας να ηρεμήσουν τους οπαδούς τους με την αναμέτρηση να συνεχίζεται μετά από λίγο...
🚨 Le match entre Getafe et le Real Betis s’est arrêté 5 minutes à la 7e minute, car la police a dû intervenir dans les tribunes derrière les cages d’Álvaro Valles pour de possibles incidents dans les tribunes !#GetafeRealBetis - 🎥 @carrusel— 100% Liga (@FoudeLiga) March 8, 2026
pic.twitter.com/ZP5wf6hSvt
🔵 | Los jugadores del Getafe pidiendo a los aficionados locales que se mantengan tranquilos en la grada.— Laliga News (@laligaa_neews) March 8, 2026
🏟️ Getafe - Real Betis pic.twitter.com/miqzoZQIec
