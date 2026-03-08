La Liga: Προσωρινή διακοπή λόγω επεισόδιων στον αγώνα Χετάφε - Μπέτις, δείτε βίντεο
SPORTS
La Liga Χετάφε Μπέτις

La Liga: Προσωρινή διακοπή λόγω επεισόδιων στον αγώνα Χετάφε - Μπέτις, δείτε βίντεο

Η αναμέτρηση στο στο στάδιο Coliseum Alfonso Pérez, διεκόπη για περισσότερα από έξι λεπτά λόγω της έντασης που προέκυψε στις κερκίδες

La Liga: Προσωρινή διακοπή λόγω επεισόδιων στον αγώνα Χετάφε - Μπέτις, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το ρολόι σημάδευε το 7ο λεπτό της αναμέτρησης στη Μαδρίτη με τη Χετάφε να έχει κερδίσει κόρνερ, το οποίο εν τέλει εκτελέστηκε μετά από έξι λεπτά, καθώς τόσο διήρκησε η ένταση που επικράτησε...



Άγνωστο γιατί, οι οπαδοί της Μπέτις που βρισκόταν στο πέταλο το οποίο φιλοξενούσε και τους οπαδούς της Μπέτις, κινήθηκαν εναντίον των τελευταίων και για λίγα λεπτά επικράτησε πανδαιμόνιο με τον διαιτητή να διακόπτει αμέσως τον αγώνα.



Την ώρα που ο ρέφερι είχε διαβουλεύσεις με τους παρατηρητές, οι ποδοσφαιριστές της Χετάφε πήγαν στο πέταλο προσπαθώντας να ηρεμήσουν τους οπαδούς τους με την αναμέτρηση να συνεχίζεται μετά από λίγο...
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης