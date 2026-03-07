Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΑΕΛ
Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΑΕΛ

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ και επέστρεψε στην κορυφή

Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΑΕΛ
Στην κορυφή της βαθμολογίας επέστρεψε η ΑΕΚ

Η Ένωση επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια σ' αγώνα της 24ης ημέρας της Stoiximan Super League και ανέβηκε στην 1η θέση έχοντας αγώνα περισσότερο από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. 

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (24η)
Σάββατο 7 Μαρτίου 
Άρης - Ατρόμητος 0-0 
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου 
16:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός 
17:00 Βόλος-ΟΦΗ 
19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 
Δευτέρα 9 Μαρτίου 
18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. ΑΕΚ 56
2. ΠΑΟΚ 53 
3. Ολυμπιακός 53 
4. Παναθηναϊκός 42 
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 28
7. Ατρόμητος 28
8. ΟΦΗ 28
9. Βόλος 27 
10. Κηφισιά 24 
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21 
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14.  Πανσερραϊκός 12 
*ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης και Ατρόμητος έχουν 24 αγώνες. 

