Μάνσφιλντ - Άρσεναλ 1-2: Δυσκολεύτηκαν οι «κανονιέρηδες» αλλά προκρίθηκαν στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας, δείτε τα γκολ
Μάνσφιλντ Άρσεναλ FA Cup

Μάνσφιλντ - Άρσεναλ 1-2: Δυσκολεύτηκαν οι «κανονιέρηδες» αλλά προκρίθηκαν στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας, δείτε τα γκολ

Ο Μαντουέκε σκόραρε για την Άρσεναλ με την Μάνσφιλντ να απαντά στο 50ο λεπτό και τους Λονδρέζους να παίρνουν τη νίκη με γκολ του Έζε στο 63'

Μάνσφιλντ - Άρσεναλ 1-2: Δυσκολεύτηκαν οι «κανονιέρηδες» αλλά προκρίθηκαν στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας, δείτε τα γκολ
Η Μάνσφιλντ τρόμαξε την Αρσεναλ, η οποία έπρεπε να παλέψει για να πάρει τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας.

Οι γηπεδούχοι, που είναι στις τελευταίες θέσεις της League 1 (τρίτη κατηγορίας στα πρωταθλήματα του νησιού) κοίταξαν στα μάτια τους επίδοξους πρωταθλητές και έχασαν πολλές ευκαιρίες, για να λυγίσουν τελικά στην επανάληψη, επιβεβαιώνοντας πως το FA Cup παραμένει η διοργάνωση των μεγάλων ελπίδων και ανατροπών.

Ο Νόνι Μαντουέκε άνοιξε το σκορ (41'), για ν' απαντήσει η Μάνσφιλντ με τον Εβανς στο 50ό λεπτό, ξεσηκώνοντας τις κατάμεστες κερκίδες του «Field Mill».

Η Αρσεναλ όμως πήρε ξανά την πρωτοπορία στο σκορ με τον Εζε και παρά την «ηρωϊκή» προσπάθεια των γηπεδούχων έως το τελικό λεπτό, πήρε δύσκολα την πρόκριση. Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα 5ου γύρου (φάση «16») στο FA Cup έχουν ως εξής:

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3

Wolverhampton Wanderers v Liverpool | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2

Mansfield Town v Arsenal | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Ρέξαμ-Τσέλσι 

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 

Φούλαμ-Σαουθάμπτον 08/03

Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 08/03

Λιντς-Νόριτς 08/03

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 09/03
