Μάνσφιλντ - Άρσεναλ 1-2: Δυσκολεύτηκαν οι «κανονιέρηδες» αλλά προκρίθηκαν στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας, δείτε τα γκολ

Ο Μαντουέκε σκόραρε για την Άρσεναλ με την Μάνσφιλντ να απαντά στο 50ο λεπτό και τους Λονδρέζους να παίρνουν τη νίκη με γκολ του Έζε στο 63'