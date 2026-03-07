Πανιώνιος - Καλαμάτα: Ένταση στη Νέα Σμύρνη, αποβλήθηκε ο Κολοβός για χτύπημα σε αντίπαλο, βίντεο
Πανιώνιος - Καλαμάτα: Ένταση στη Νέα Σμύρνη, αποβλήθηκε ο Κολοβός για χτύπημα σε αντίπαλο, βίντεο
Μεγάλη ένταση, νεύρα και μια καθοριστική αποβολή από τα πρώτα κιόλας λεπτά σημάδεψαν την αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Καλαμάτα
Το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιώνιο και την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη για την Super League 2 πήρε «φωτιά» από πολύ νωρίς, αλλά για τους λάθος λόγους. Οι γηπεδούχοι κλήθηκαν από νωρίς να διαχειριστούν ένα τεράστιο μειονέκτημα, καθώς έμειναν με δέκα παίκτες μόλις στο 19ο λεπτό, μετά την αποβολή του Δημήτρη Κολοβού με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Το σκηνικό που οδήγησε στην αποβολή εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες του αγώνα. Αρχικά, υπήρξε μια σκληρή διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Κολοβό και τον Στρούγγη. Για αυτή του την ενέργεια, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του Πανιωνίου τιμωρήθηκε αρχικά με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Βεργέτη.
Τα πνεύματα, αντί να ηρεμήσουν, οξύνθηκαν περαιτέρω. Παίκτες και από τις δύο ομάδες ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό, με τα αίματα να ανάβουν επικίνδυνα στον αγωνιστικό χώρο.
Μέσα στον γενικότερο εκνευρισμό, ο Δημήτρης Κολοβός χτύπησε στο πρόσωπο τον επιθετικό της Καλαμάτας, Βασίλη Μάντζη. Ο ρέφερι της αναμέτρησης είχε καθαρό οπτικό πεδίο και χωρίς δισταγμό έβγαλε την απευθείας κόκκινη κάρτα, στέλνοντας τον παίκτη του «Ιστορικού» στα αποδυτήρια.
