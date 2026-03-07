Γιαννακόπουλος: «Το περάσαμε ήδη μια φορά με τον Μπερτομέου… δεύτερη δεν θα ξανά υπάρξει!»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story σχολίασε την απόφαση αποκαθήλωσης του λαβάρου με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το T-Center

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 11η συνεχόμενη ήττα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στην 10η θέση της κατάταξης.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα στη regular season για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Παναθηναϊκό να αφαιρεί το λάβαρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στη Θεσσαλονίκη, που απεικόνιζε τον νυν πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story του στο Instagram, σχολίασε αυτή την κίνηση γράφοντας χαρακτηριστικά. «Ps. Κανένας δεν μπορεί να παίζει με την υπομονή, τον ιδρώτα και τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και τα εκατομμύρια κόσμου του Παναθηναϊκού!

Ps. 2 Το περάσαμε ήδη μια φορά με τον Μπερτομέου… δεύτερη δεν θα ξανά υπάρξει!»
Πηγή:www.gazzetta.gr
