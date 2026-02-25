ΑΕΛ: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη οπαδός που πέταξε σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς στον διαιτητή

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

SPORTS
Super League 1 ΑΕΛ ΠΑΟΚ

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην AEL FC Arena στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε οπαδό της ΑΕΛ Novibet που στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ πέταξε στον διαιτητή σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς.

 Πλέον αυτό που μένει είναι να δούμε αν η ΔΕΑΒ τιμωρήσει τους «βυσσινί» για αυτή την ενέργεια του οπαδού της ΑΕΛ. 

Θυμίζουμε η ΑΕΛ και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 στο παιχνίδι της Κυριακής για τη Stoiximan Super League. 
