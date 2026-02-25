Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
ΑΕΛ: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη οπαδός που πέταξε σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς στον διαιτητή
Το περιστατικό έλαβε χώρα στην AEL FC Arena στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε οπαδό της ΑΕΛ Novibet που στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ πέταξε στον διαιτητή σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς.
Πλέον αυτό που μένει είναι να δούμε αν η ΔΕΑΒ τιμωρήσει τους «βυσσινί» για αυτή την ενέργεια του οπαδού της ΑΕΛ.
Θυμίζουμε η ΑΕΛ και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 στο παιχνίδι της Κυριακής για τη Stoiximan Super League.
