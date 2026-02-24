Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Εθνική μπάσκετ: Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου
Εθνική μπάσκετ: Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου
Μετά το Final-8 του Κυπέλλου, οι τρεις διεθνείς τέθηκαν στη διάθεση της «γαλανόλευκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, μένοντας εκτός από τις υποχρεώσεις των ομάδων τους στην Euroleague
Στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ εντάχθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου, ενόψει των αναμετρήσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Οι δύο «αιώνιοι», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, παραχώρησαν τους τρεις διεθνείς προκειμένου να τεθούν στη διάθεση της «γαλανόλευκης» για τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη «Sunel Arena» στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου (20:00).
Οι Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ακολούθησε ολιγοήμερη ανάπαυση και την σήμερα (24/2) ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Σημειώνεται ότι οι τρεις διεθνείς δεν θα αγωνιστούν στις υποχρεώσεις των συλλόγων τους στην Euroleague την τρέχουσα εβδομάδα, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι για τις αναμετρήσεις της Εθνικής.
Οι δύο «αιώνιοι», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, παραχώρησαν τους τρεις διεθνείς προκειμένου να τεθούν στη διάθεση της «γαλανόλευκης» για τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη «Sunel Arena» στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου (20:00).
Οι Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ακολούθησε ολιγοήμερη ανάπαυση και την σήμερα (24/2) ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Σημειώνεται ότι οι τρεις διεθνείς δεν θα αγωνιστούν στις υποχρεώσεις των συλλόγων τους στην Euroleague την τρέχουσα εβδομάδα, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι για τις αναμετρήσεις της Εθνικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα