Μπαρτζώκας: Ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει, υστέρησαν πολλοί παίκτες μας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι η ομάδα του ήταν εκτός κλίματος τελικού Κυπέλλου και παραδέχθηκε το δίκαιο της επικράτησης του Παναθηναϊκού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα με 79-68 στον τελικό του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, στάθηκε στις απουσίες της ομάδας του και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετώπισε, ωστόσο τόνισε ότι οι πράσινοι κέρδισαν δίκαια τον τίτλο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:
«Ήμασταν εκτός κλίματος απόψε. Συνέβησαν τόσα κατά τη διάκρεια του ματς αλλά και πριν. Το κάταγμα του Μιλουτίνοφ, το χτύπημα του Βεζένκοφ, η τενοντίτιδα του Τζόουνς. Ο Ντόρσεϊ χθες ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήμασταν εκτός κλίματος, καθόλου συμπαγείς αμυντικά και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλο παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει. Πολλοί σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν».
