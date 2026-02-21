Παναθηναϊκός: Καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ στο ημίχρονο του τελικού με τον Ολυμπιακό, βίντεο
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κύπελλο μπάσκετ Ματίας Λεσόρ

Παναθηναϊκός: Καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ στο ημίχρονο του τελικού με τον Ολυμπιακό, βίντεο

Σύμφωνα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός οπαδός του Ολυμπιακού επιτέθηκε λεκτικά στον Γάλλο σέντερ

Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός  καταγγέλλει ότι ο Ματίας Λεσόρ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό του Ολυμπιακού πάνω από τη φυσούνα.

Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν ότι έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ, κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και λίγο μετά την επιστροφή του στο παρκέ για την έναρξη του β' μέρους.

Εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε και η ένταση.

Από τον Ολυμπιακό πάντως κατήγγειλαν ότι  ο Ματιάς Λεσόρ, όταν έβγαινε προς το παρκέ μετά την διακοπή του ημιχρόνου του τελικού  πέταξε στους φιλάθλους των ερυθρόλευκων μία μπανάνα που μόλις είχε φάει.








