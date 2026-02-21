Αγωνία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε στο 29' ο Βεζένκοβ με πρόβλημα στη μέση
Αγωνία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε στο 29' ο Βεζένκοβ με πρόβλημα στη μέση
Ο ερυθρόλευκος άσος λίγο πριν το φινάλε της 3ης περιόδου του τελικού του Κυπέλλου ζήτησε αλλαγή και έφυγε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στη μέση - Επέστρεψε φορώντας ειδική ζώνη στη μέση αλλά δεν αγωνίστηκε
Δεν έφτανε στον Ολυμπιακό η γενικότερα μέτρια εικόνα του (από το 2ο δεκάλεπτο και μετά) στον τελικό του Κυπέλλου ήρθε και ο τραυματισμός του Βεζένκοβ για να κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
Σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις των ερυθρόλευκων στην 3η περιόδο, ο Βεζένκοφ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων και αμέσως μετά ζήτησε αλλαγή.
Μάλιστα αφού πήγε για λίγο στον πάγκο, έφυγε για τα αποδυτήρια έχοντας εμφανώς πρόβλημα με τη μέση του. Ο ερυθρόλευκος άσος επέστρεψε μετά από τρία λεπτά, αλλά κάθισε στον πάγκο χωρίς να έχει αγωνιστεί.
Φορούσε ειδική ζώνη στη μέση του.
Ο Βεζένκοβ ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Ο Σλούκας τον χάιδεψε φιλικά.#paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/UR9udjeLsd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Ο Βεζένκοβ επέστρεψε στον πάγκο αλλά δείχνει να πονάει αρκετά. #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/jBJpXNdvmZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
