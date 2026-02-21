Αγωνία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε στο 29' ο Βεζένκοβ με πρόβλημα στη μέση

Ο ερυθρόλευκος άσος λίγο πριν το φινάλε της 3ης περιόδου του τελικού του Κυπέλλου ζήτησε αλλαγή και έφυγε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στη μέση - Επέστρεψε φορώντας ειδική ζώνη στη μέση αλλά δεν αγωνίστηκε