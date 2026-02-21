Αγωνία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε στο 29' ο Βεζένκοβ με πρόβλημα στη μέση
SPORTS
Κύπελλο μπάσκετ Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοβ

Αγωνία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε στο 29' ο Βεζένκοβ με πρόβλημα στη μέση

Ο ερυθρόλευκος άσος λίγο πριν το φινάλε της 3ης περιόδου του τελικού του Κυπέλλου ζήτησε αλλαγή και έφυγε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στη μέση - Επέστρεψε φορώντας ειδική ζώνη στη μέση αλλά δεν αγωνίστηκε

Αγωνία στον Ολυμπιακό: Αποχώρησε στο 29' ο Βεζένκοβ με πρόβλημα στη μέση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δεν έφτανε στον Ολυμπιακό η γενικότερα μέτρια εικόνα του (από το 2ο δεκάλεπτο και μετά)  στον τελικό του Κυπέλλου ήρθε και ο τραυματισμός του Βεζένκοβ για να κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.

Σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις των ερυθρόλευκων στην 3η περιόδο, ο Βεζένκοφ έκανε airball σε σουτ τριών πόντων και αμέσως μετά ζήτησε αλλαγή.



Μάλιστα αφού πήγε για λίγο στον πάγκο, έφυγε για τα αποδυτήρια έχοντας εμφανώς πρόβλημα με τη μέση του. Ο ερυθρόλευκος άσος επέστρεψε μετά από τρία λεπτά, αλλά κάθισε στον πάγκο χωρίς να έχει αγωνιστεί.

Φορούσε ειδική ζώνη στη μέση του.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης