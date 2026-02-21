Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Βεζένκοφ στο ημίχρονο του τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Είναι ντροπή αυτό που παρουσιάζουμε
Απογοητευμένος από την εικόνα του Ολυμπιακού ο πρώτος σκόρερ του
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο του τελικού του Κυπέλλου μπάσκετ όντας στο +16 (45-29) του Ολυμπιακού.
Η ομάδα του Πειραιά έκανε πολύ κακό 2ο δεκάλεπτο με τον πρώτο σκόρερ του, τον Σάσα Βεζένκοφ, να λέει στο ημίχρονο στην ΕΡΤ:
«Αυτό που παρουσιάζουμε και στην άμυνα και στην επίθεση είναι ντροπή πρέπει να μπούμε πιο δυνατά παίζουν πιο σκληρά από εμάς, παίζουν καλύτερα από εμάς, πρέπει να αντιδράσουμε».
