Βεζένκοφ στο ημίχρονο του τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Είναι ντροπή αυτό που παρουσιάζουμε
SPORTS
Σάσα Βεζένκοφ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κύπελλο μπάσκετ

Βεζένκοφ στο ημίχρονο του τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Είναι ντροπή αυτό που παρουσιάζουμε

Απογοητευμένος από την εικόνα του Ολυμπιακού ο πρώτος σκόρερ του

Βεζένκοφ στο ημίχρονο του τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Είναι ντροπή αυτό που παρουσιάζουμε
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο του τελικού του Κυπέλλου μπάσκετ όντας στο +16 (45-29) του Ολυμπιακού

Η ομάδα του Πειραιά έκανε πολύ κακό 2ο δεκάλεπτο με τον πρώτο σκόρερ του, τον Σάσα Βεζένκοφ, να λέει στο ημίχρονο στην ΕΡΤ: 

«Αυτό που παρουσιάζουμε και στην άμυνα και στην επίθεση είναι ντροπή πρέπει να μπούμε πιο δυνατά παίζουν πιο σκληρά από εμάς, παίζουν καλύτερα από εμάς, πρέπει να αντιδράσουμε».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης