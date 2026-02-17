Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Οι διαιτητές για τις μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League
Οι διαιτητές για τις μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League
Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα play offs του Europa League την Πέμπτη (19/2)
Την Πέμπτη (19/2) τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός θα μπουν στη μάχη των play offs του Europa League κόντρα σε Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα με φόντο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα δύο παιχνίδια σε Τούμπα και ΟΑΚΑ, με τον Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ να είναι ο ρέφερι που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Δικεφάλου με βοηθούς τους Χάνκο και Πόζορ, ενώ ο Πολωνός Μάλεκ θα είναι στο VAR.
Στο ματς του Παναθηναϊκός, η σφυρίχτρα θα είναι σκωτσέζικη με τον Νίκολα Γουάλς να είναι ο εκλεκτός της ομοσπονδίας με βοηθούς τους Κόνορ και ΜακΦάρλαν ενώ ο συμπατριώτης του Άντριου Ντάλας θα είναι στο VAR.
Πηγή: gazzeta.gr
Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα δύο παιχνίδια σε Τούμπα και ΟΑΚΑ, με τον Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ να είναι ο ρέφερι που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Δικεφάλου με βοηθούς τους Χάνκο και Πόζορ, ενώ ο Πολωνός Μάλεκ θα είναι στο VAR.
Στο ματς του Παναθηναϊκός, η σφυρίχτρα θα είναι σκωτσέζικη με τον Νίκολα Γουάλς να είναι ο εκλεκτός της ομοσπονδίας με βοηθούς τους Κόνορ και ΜακΦάρλαν ενώ ο συμπατριώτης του Άντριου Ντάλας θα είναι στο VAR.
Πηγή: gazzeta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα