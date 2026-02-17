Οι διαιτητές για τις μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League
Οι διαιτητές για τις μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League

Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα play offs του Europa League την Πέμπτη (19/2)

Την Πέμπτη (19/2) τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός θα μπουν στη μάχη των play offs του Europa League κόντρα σε Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα με φόντο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα δύο παιχνίδια σε Τούμπα και ΟΑΚΑ, με τον Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ να είναι ο ρέφερι που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Δικεφάλου με βοηθούς τους Χάνκο και Πόζορ, ενώ ο Πολωνός Μάλεκ θα είναι στο VAR.

Στο ματς του Παναθηναϊκός, η σφυρίχτρα θα είναι σκωτσέζικη με τον Νίκολα Γουάλς να είναι ο εκλεκτός της ομοσπονδίας με βοηθούς τους Κόνορ και ΜακΦάρλαν ενώ ο συμπατριώτης του Άντριου Ντάλας θα είναι στο VAR.

