Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μπαρτσελόνα: Ο Λεβαντόφσκι κοντά σε συμφωνία με τους Σικάγο Φάιαρ
Μπαρτσελόνα: Ο Λεβαντόφσκι κοντά σε συμφωνία με τους Σικάγο Φάιαρ
Η «Sport» αποκαλύπτει την απόφαση του Πολωνού να συνεχίσει στο MLS – Το διετές συμβόλαιο και το «όχι» στα εκατομμύρια της Σαουδικής Αραβίας
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το προσεχές καλοκαίρι θ' αποχωρήσει από την Ισπανία και την Μπαρτσελόνα και εξετάζει τις επιλογές του, με πιθανότερο σενάριο τη συνέχιση της καριέρας του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς έχει μεγάλη πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας από τους Σικάγο Φάιαρ. Ο «Λέβα», παρά τις δελεαστικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε στην Ισπανία και αποφάσισε να παίξει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Ο 37χρονος Πολωνός σταρ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελόνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου. Εχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και ισπανικά ΜΜΕ επιμένουν ο Πολωνός διεθνής φορ στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη.
Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» ο διάσημος επιθετικός, με την παρότρυνση της γυναίκας του, έχει αποφασίσει να πει όχι στις δελεαστικές προτάσεις ομάδων της Saudi Pro League και έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του για δύο ακόμη χρόνια στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.
Ο «Λέβα» την πρώτη του σεζόν είχε 25 γκολ και εννιά ασίστ σε 48 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και την περασμένη σεζόν συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά έχοντας 42 γκολ και τρεις ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν έχει 13 γκολ και τρεις ασίστ σε 29 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο 37χρονος Πολωνός σταρ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελόνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου. Εχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και ισπανικά ΜΜΕ επιμένουν ο Πολωνός διεθνής φορ στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη.
Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» ο διάσημος επιθετικός, με την παρότρυνση της γυναίκας του, έχει αποφασίσει να πει όχι στις δελεαστικές προτάσεις ομάδων της Saudi Pro League και έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του για δύο ακόμη χρόνια στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.
Ο «Λέβα» την πρώτη του σεζόν είχε 25 γκολ και εννιά ασίστ σε 48 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και την περασμένη σεζόν συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά έχοντας 42 γκολ και τρεις ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν έχει 13 γκολ και τρεις ασίστ σε 29 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα