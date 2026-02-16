Παυλίδης: «Ο Μουρίνιο θα με σκότωνε αν αποκάλυπτα τα πλάνα για Ρεάλ»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε για τον επερχόμενο αγώνα της Μπενφίκα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στάθηκε και στο συγκλονιστικό φινάλε της προηγούμενης μεταξύ τους κόντρας





Ο



«Ο κόουτς έχει ιδέες, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω...»





«Δεν μπορώ να αποκαλύψω την τακτική μας. Ο προπονητής έχει ιδέες για το τι θέλει να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε πολλά, αλλά αύριο θα έχουμε και άλλα πράγματα να δείξουμε. Δεν μπορώ να πω την τακτική μας, ο προπονητής θα με σκότωνε!».



Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, ο οποίος έφτασε τα 20 γκολ στο πρωτάθλημα, μίλησε για:







Τον Ανατόλι Τρούμπιν: «Ήταν απίστευτο. 'Είναι το καλύτερο γκολ της καριέρας του!' Αρκεί να δείτε τις αντιδράσεις μας όταν σκόραρε».



Τον Τιμπό Κουρτουά: «Είναι πολύ καλός. Η καριέρα του μιλάει από μόνη της. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτι μου. Είναι πολύ ψηλός και η μπάλα είναι πολύ μικρή, είναι δύσκολο να τον νικήσεις».



Μουρίνιο: «Ναι, μπορείς να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης»



Πρώτος, στη συνέντευξη Τύπου, ξεκίνησε ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέροντας για τον αγώνα: «Έχουμε πίσω κάποιους παίκτες που ήταν τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω την παρουσία των Αούρσνες και Ντέντιτς. Περιμένω από τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει την ποιότητα του κορυφαίου διεκδικητή του Champions League.

Προφανώς, περιμένω έναν παρόμοιο αντίπαλο με αυτόν που αντιμετωπίσαμε μετά τη Λισαβόνα, όπου ο προπονητής μπόρεσε να καταλάβει κάποια πράγματα, να τροποποιήσει τη δομή της ομάδας και να περάσει από μια δύσκολη κατάσταση, από μια απροσδόκητη και συντριπτική ήττα, σε τρεις συνεχόμενες νίκες πρωταθλήματος.

Έχω την ικανότητα να αλλάξω κάποια πράγματα και να μας βγάλω από μια δύσκολη κατάσταση».



Τη σχέση του με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ: «Η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν όταν υπέγραψα με την Μπενφίκα και με συνεχάρη. Ελπίζω να έρθει αύριο. Έχουμε μια υπέροχη φιλία. Δεν χρειάζεται να το κρύψουμε αυτό».



Το...θαύμα: «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα, αλλά όχι θαύμα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας ιστορικός σύλλογος, αλλά είμαστε δύο τεράστιοι σύλλογοι. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη δύναμη και μπορούμε να κερδίσουμε».».



Εάν θα επέστρεφε στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έδωσα ό,τι είχα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έκανα καλά και κακά πράγματα, αλλά τα έδωσα όλα. Η αίσθηση μου είναι ότι έδωσα τα πάντα και ότι ο κόσμος με σέβεται γι' αυτό, με τις επιτυχίες και τα λάθη μου. Αλλά δεν θέλω να τροφοδοτώ ιστορίες που δεν υπάρχουν. Η πραγματικότητα είναι ότι έχω έναν ακόμη χρόνο με την Μπενφίκα, με μια πολύ εύκολη ρήτρα για να λύσει το συμβόλαιο και για τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πω για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ήθελα πολύ να αποκλείσω τη Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Αρμπελόα να κερδίσει τη LaLiga και πολλά άλλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, να μείνει πολλά χρόνια γιατί έχει ταλέντο. Είναι ένας σπουδαίος τύπος και το αξίζει. Είναι ένας πραγματικός Μαδριλένος».



Την πιθανότητα μίας νέας νίκης: «Το να νικήσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ δύσκολο. Το να το κάνεις δύο ή τρεις φορές, να τους αποκλείσεις... Δεν θα είναι επανάληψη αυτού που συνέβη πριν από τρεις εβδομάδες. Πρέπει να παίξουμε με τη χαρά του να είμαστε εδώ αφού ξεκινήσαμε με μηδέν βαθμούς σε τέσσερις αγώνες. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί».



Το «Bernabeu»: «Ελπίζω να με ξεχάσουν και να επικεντρωθούν στο να βοηθήσουν την ομάδα τους να προκριθεί. Τίποτα περισσότερο».



Το παρελθόν του: «Δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Δεν πρόκειται να σταθώ σε αυτό. Είμαι χαρούμενος που τα έδωσα όλα. Αν το κάνεις αυτό, μην το μετανιώσεις καθόλου. Αυτό λέω πάντα στους παίκτες μου. Πρέπει να είμαι ένας από τους λίγους προπονητές που έχουν φύγει από τη Μαδρίτη χωρίς να απολυθούν. Αν φύγεις με δική σου πρωτοβουλία, φεύγεις με καθαρή συνείδηση. Ο πρόεδρος και ο Χοσέ Άνχελ μου είπαν ότι οι καλές στιγμές, οι εύκολες στιγμές, έρχονταν. Αλλά σκέφτηκα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή, επειδή η οικογένειά μου έρχεται πρώτη. Ήταν μάλιστα μια δύσκολη στιγμή, αλλά αυτό που ακολούθησε είναι χάρη σε αυτούς που ήταν εκεί, καθόλου σε εμένα. Ναι, μπορείς να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης».



Τον Βινίσιους: «Δεν πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι. Πρέπει να δουλέψουμε ως ομάδα για να μπορέσουμε να τον σταματήσουμε».