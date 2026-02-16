ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ένταση στο Μπάρι μετά τη νέα ήττα στη Serie B με οπαδούς να εισβάλλουν στα επίσημα, δείτε βίντεο

Κρίση στους «ερυθρόλευκους» μετά το 0-1 από τη Σουντιρόλ, παρέμβαση της αστυνομίας στο «Σαν Νικόλα»

Η ιστορική Μπάρι διάγει δύσκολες εποχές τα τελευταία χρόνια, έχοντας φτάσει μέχρι τη Serie D το 2018 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τότε, τη λύση έδωσε ο ισχυρός άντρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, που ανέλαβε την ομάδα και την παραχώρησε στον γιο του, Λουίτζι.

Fast forward σχεδόν επτά χρόνια μετά και οι ερυθρόλευκοι έχουν επιστρέψει μεν στη Serie B, ωστόσο κάνουν κάκιστη σεζόν και μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σουντιρόλ, είναι προτελευταίοι και στο -4 από τη σωτηρία.

Το προαναφερθέν αρνητικό αποτέλεσμα αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους υποστηρικτές της ομάδας, μερίδα των οποίων έκανε... ντου στα επίσημα μετά την αναμέτρηση ψάχνοντας τον Ντε Λαουρέντις! Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε τους εν λόγω οπαδούς, με τα χειρότερα να αποφεύγονται αλλά την ατμόσφαιρα στο Μπάρι να μυρίζει μπαρούτι...





Πηγή: www.gazzetta.gr

