Πάλεψε αλλά έμεινε εκτός τελικού στη Ντόχα η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-1 σετ από την Μούχοβα, βίντεο
Η Μαρία Σάκκαρη αν και προηγήθηκε στον ημιτελικό έχασε με 3-6, 6-4, 6-1 από την Τσέχα στον ημιτελικό

Αντώνης Πατσούρας
Στον ημιτελικό  σταμάτησε  η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Qatar Open της Ντόχα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που έχει φτάσει και στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης αν και έδωσε μεγάλη μάχη και πήρε το 1ο σετ ηττήθηκε με 3-6,6-4,6-1  από την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα  στην Ντόχα και έμεινε εκτός τελικού. 

Η Μούχοβα από την άλλη θα παίξει με την 19χρονη  Καναδή Βικτόρια Εμπόκο (Νο13) για τον τίτλο το Σάββατο στις 17:00. 

H Μαρία Σάκκαρη κέρδισε πάντως 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και την Δευτέρα θα βρεθεί στο Νο33. 


Δυνατό ξεκίνημα για την Σάκκαρη 


H Μαρία Σάκκαρη έσβησε 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Μούχοβα εκμεταλλεύτηκε το 3ο έφτασε σε μπρέικ και προηγήθηκε 2-1!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε μια! Η Σάκκαρη είχε και 4ο μπρέικ πόιντ και με ανέβασμα στο φιλέ πήρε πίσω το μπρέικ για το 2-2!

Κλείσιμο

Με το σερβίς της η Σάκκαρη έφτασε στο 3-2 και αφού έσωσε 4 μπρέικ πόιντ πήγε στο 4-3! Με μπρέικ προηγήθηκε 5-3 και με το σερβίς της έκλεισε το σετ!

Ισοφάρισε η Τσέχα 


Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) και με το σερβίς το υπερασπίστηκε για το 2-0!  Η Τσέχα μείωσε σε 2-1 με το σερβίς της και πήρε πίσω το μπρέικ για το 2-2. 

H Μούχοβα έκανε το 3-2 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Με νέο μπρέικ η Τσέχα προηγήθηκε με 4-2 και με το σερβίς της με 5-2. 



H Σάκκαρη μείωσε σε 5-3 και με μπρέικ σε 5-4! Η Μούχοβα είχε τριπλό σετ (μπρέικ) πόιντ και με την 2η προσπάθεια έκλεισε το σετ στο 6-4. 

Ολοκλήρωσε την ανατροπή η Μούχοβα


Η Τσέχα προηγήθηκε 1-0 με το σερβίς της στο 3ο σετ και με μπρέικ πήγε στο 2-0. Η Μούχοβα κέρδισε με το σερβίς της και το 3ο γκέιμ (3-0) βάζοντας σε δύσκολη θέση την Σάκκαρη. 

H Μούχοβα είχε νέο διπλό μπρέικ πόιντ και με την 2η προσπάθεια πέτυχε και 2ο μπρέικ (4-0). Έκλεισε το σετ και τον αγώνα (6-1).



Karolina Muchova vs. Maria Sakkari | 2026 Doha Semifinals | WTA Match Highlights
Αντώνης Πατσούρας
