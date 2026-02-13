Πάλεψε αλλά έμεινε εκτός τελικού στη Ντόχα η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-1 σετ από την Μούχοβα, βίντεο

Ολοκλήρωσε την ανατροπή η Μούχοβα

H Μούχοβα έκανε το 3-2 και είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Με νέο μπρέικ η Τσέχα προηγήθηκε με 4-2 και με το σερβίς της με 5-2.H Σάκκαρη μείωσε σε 5-3 και με μπρέικ σε 5-4! Η Μούχοβα είχε τριπλό σετ (μπρέικ) πόιντ και με την 2η προσπάθεια έκλεισε το σετ στο 6-4.Η Τσέχα προηγήθηκε 1-0 με το σερβίς της στο 3ο σετ και με μπρέικ πήγε στο 2-0. Η Μούχοβα κέρδισε με το σερβίς της και το 3ο γκέιμ (3-0) βάζοντας σε δύσκολη θέση την Σάκκαρη.H Μούχοβα είχε νέο διπλό μπρέικ πόιντ και με την 2η προσπάθεια πέτυχε και 2ο μπρέικ (4-0). Έκλεισε το σετ και τον αγώνα (6-1).