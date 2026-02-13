Πάλεψε αλλά έμεινε εκτός τελικού στη Ντόχα η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-1 σετ από την Μούχοβα, βίντεο

Στον ημιτελικό σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Qatar Open της Ντόχα.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που έχει φτάσει και στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης αν και έδωσε μεγάλη μάχη και πήρε το 1ο σετ ηττήθηκε με 3-6,6-4,6-1 από την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα στην Ντόχα και έμεινε εκτός τελικού.
Η Μούχοβα από την άλλη θα παίξει με την 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο (Νο13) για τον τίτλο το Σάββατο στις 17:00.
H Μαρία Σάκκαρη κέρδισε πάντως 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και την Δευτέρα θα βρεθεί στο Νο33.
Δυνατό ξεκίνημα για την Σάκκαρη
H Μαρία Σάκκαρη έσβησε 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Μούχοβα εκμεταλλεύτηκε το 3ο έφτασε σε μπρέικ και προηγήθηκε 2-1!
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε μια! Η Σάκκαρη είχε και 4ο μπρέικ πόιντ και με ανέβασμα στο φιλέ πήρε πίσω το μπρέικ για το 2-2!