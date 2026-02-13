Ο Λάζαρος Ρότα στο Allwyn Game Time: «Να μείνουμε κορυφή, να γράψουμε ιστορία στην Ευρώπη!»

Κλείσιμο

είναι ο καλεσμένος της εκπομπήςκαι μιλάει για το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στονκαι την. Ο διεθνής αμυντικός χαρακτηρίζει με μία λέξη την ΑΕΚ: «Υπερηφάνεια».Παραδέχεται πως βλέπει με ικανοποίηση την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά τονίζει ότι «ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και απαιτητικός».Αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο, «» και θυμάται με συγκίνηση τον αγώνα φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το 2023, με τον Βόλο.Εξηγεί τι θαυμάζει στον προπονητή του, μιλάει για τον φίλο τουκαι παραδέχεται πως είναι ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει.Τέλος αποδέχεται το challenge τηςκαι κάνει αποκαλύψεις γιαΤο Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.