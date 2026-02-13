Ο Λάζαρος Ρότα στο Allwyn Game Time: «Να μείνουμε κορυφή, να γράψουμε ιστορία στην Ευρώπη»
Ο Λάζαρος Ρότα στο Allwyn Game Time: «Να μείνουμε κορυφή, να γράψουμε ιστορία στην Ευρώπη»

Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ στέλνει μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, μιλάει για τον Μάρκο Νίκολιτς και αποκαλύπτει τι συμβαίνει στα αποδυτήρια της Ένωσης

Ο Λάζαρος Ρότα είναι ο καλεσμένος της εκπομπής Allwyn Game Time και μιλάει για το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο διεθνής αμυντικός χαρακτηρίζει με μία λέξη την ΑΕΚ: «Υπερηφάνεια».

Παραδέχεται πως βλέπει με ικανοποίηση την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά τονίζει ότι «ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και απαιτητικός».

Αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο, «να γράψει ιστορία η ΑΕΚ στην Ευρώπη» και θυμάται με συγκίνηση τον αγώνα φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το 2023, με τον Βόλο.

Εξηγεί τι θαυμάζει στον προπονητή του Μάρκο Νίκολιτς, μιλάει για τον φίλο του Γιάννη Κωνσταντέλια και παραδέχεται πως είναι ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει.

Τέλος αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και κάνει αποκαλύψεις για τα αποδυτήρια της ΑΕΚ.

Δείτε το νέο επεισόδιο 

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

