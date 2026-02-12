Μπαρτσελόνα: Κατέρρευσε τοίχος στο προπονητικό κέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους, βίντεο

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Οι ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν την πτώση της περίφραξης στην Ciutat Esportiva – Αλλαγές στο πρόγραμμα για τους μπλαουγκράνα
Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Καταλονία, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους, δεν άφησε ανεπηρέαστη την Μπαρτσελόνα. Πέρα από τα προβλήματα στις συγκοινωνίες και τις ακυρώσεις πτήσεων στην περιοχή, οι «μπλαουγκράνα» μετρούν υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις τους, ενώ υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ημέρας (Πέμπτη, 12/02).
Ζημιές στην Ciutat Esportiva Joan Gamper
Το πρωί της Πέμπτης, οι ισχυροί άνεμοι στο Σαντ Ζοάν Ντεσπί προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος του τοίχου και της περίφραξης που οριοθετούν τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η απόφαση των Αρχών να αναστείλουν όλες τις αθλητικές δραστηριότητες λόγω του καιρού αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν υπήρχαν αθλητές ή εργαζόμενοι στον χώρο.
Αλλαγή πλάνων για τον Χάνσι Φλικ
Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν άμεσα και την πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία αντιμετωπίζει απόψε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Metropolitano».
Ο Χάνσι Φλικ και οι παίκτες του, βλέποντας τις προβλέψεις για χάος στις μετακινήσεις, αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν το πρωί της Πέμπτης όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά πέταξαν εκτάκτως για τη Μαδρίτη από το βράδυ της Τετάρτης, ώστε να διασφαλίσουν την παρουσία τους στο ντέρμπι.
‼️𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | El Barça, afectado por el temporal— Diario SPORT (@sport) February 12, 2026
🚧Varios desperfectos e incidencias en en la Ciutat Esportiva tras los fuertes vientos
📽️ @Jordigil pic.twitter.com/AsHeN4aexF
😳 CAE un MURO en la CIUDAD DEPORTIVA del BARÇA por el VIENTO.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026
📹 @marccnunezz pic.twitter.com/6EAXJD98CT
