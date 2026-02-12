Μπαρτσελόνα: Κατέρρευσε τοίχος στο προπονητικό κέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους, βίντεο
SPORTS
Μπαρτσελόνα προπονητικό κέντρο Θυελλώδεις άνεμοι

Μπαρτσελόνα: Κατέρρευσε τοίχος στο προπονητικό κέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους, βίντεο

Οι ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν την πτώση της περίφραξης στην Ciutat Esportiva – Αλλαγές στο πρόγραμμα για τους μπλαουγκράνα

Μπαρτσελόνα: Κατέρρευσε τοίχος στο προπονητικό κέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Καταλονία, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους, δεν άφησε ανεπηρέαστη την Μπαρτσελόνα. Πέρα από τα προβλήματα στις συγκοινωνίες και τις ακυρώσεις πτήσεων στην περιοχή, οι «μπλαουγκράνα» μετρούν υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις τους, ενώ υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ημέρας (Πέμπτη, 12/02).

Ζημιές στην Ciutat Esportiva Joan Gamper
Το πρωί της Πέμπτης, οι ισχυροί άνεμοι στο Σαντ Ζοάν Ντεσπί προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος του τοίχου και της περίφραξης που οριοθετούν τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η απόφαση των Αρχών να αναστείλουν όλες τις αθλητικές δραστηριότητες λόγω του καιρού αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν υπήρχαν αθλητές ή εργαζόμενοι στον χώρο.


Αλλαγή πλάνων για τον Χάνσι Φλικ
Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν άμεσα και την πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία αντιμετωπίζει απόψε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Metropolitano».
Ο Χάνσι Φλικ και οι παίκτες του, βλέποντας τις προβλέψεις για χάος στις μετακινήσεις, αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν το πρωί της Πέμπτης όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά πέταξαν εκτάκτως για τη Μαδρίτη από το βράδυ της Τετάρτης, ώστε να διασφαλίσουν την παρουσία τους στο ντέρμπι.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης