To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Βόλος: Ο Πορτογάλος Φαμπιάνο Φλόρα ο εκλεκτός για τον πάγκο
Βόλος: Ο Πορτογάλος Φαμπιάνο Φλόρα ο εκλεκτός για τον πάγκο
Ο Βόλος περιμένει στην Ελλάδα τον Φαμπιάνο Φλόρα για τις τελικές συζητήσεις, ώστε να διαδεχθεί τον Χουάν Φεράντο.
Ο Βόλος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά το διαζύγιο με τον Ισπανό Χουάν Φεράντο κι επιμένει στην ιβηρική χερσόνησο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκλεκτός είναι ο Πορτογάλος Φαμπιάνο Ζοζέ Κόστα Φλόρα, ο οποίος είναι γεννημένος στις 29 Μαΐου 1985.
Ο Φλόρα αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις κι αν υπάρξει συμφωνία θα υπογράψει έως το τέλος της σεζόν ή για 1,5 χρόνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και σε Ακαδημίες, μεταξύ άλλων των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Λάτσιο.
Στη συνέχεια διαδέχθηκε τον Στέφαν Χάνσον στη θέση του προπονητή της Ζαγιάρ Σουέ Μιάι, ομάδα της Μιανμάρ και την οδήγησε στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Η Ζαγιάρ του ζήτησε να μην εγκαταλείψει τον ρόλο του ως προπονητής και να παραμείνει στον σύλλογο.
Τον Ιούνιο του 2016, η ομάδα του βρέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη 2η θέση της Myanmar National League 2016. Την άνοιξη του 2022, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του λετονικού συλλόγου Σπάρτακς και στις 18 Ιουλίου 2022, ο Φλόρα μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Σαχέλ.
Τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέλαβε προπονητής της Αλ Χολούντ, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην άνοδο στη Saudi Pro League. Στις 15 Ιουλίου 2024 πήγε στην Αλ Ντιρίγια και οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο στην Πρώτη Κατηγορία.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εκλεκτός είναι ο Πορτογάλος Φαμπιάνο Ζοζέ Κόστα Φλόρα, ο οποίος είναι γεννημένος στις 29 Μαΐου 1985.
Ο Φλόρα αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις κι αν υπάρξει συμφωνία θα υπογράψει έως το τέλος της σεζόν ή για 1,5 χρόνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και σε Ακαδημίες, μεταξύ άλλων των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Λάτσιο.
Στη συνέχεια διαδέχθηκε τον Στέφαν Χάνσον στη θέση του προπονητή της Ζαγιάρ Σουέ Μιάι, ομάδα της Μιανμάρ και την οδήγησε στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Η Ζαγιάρ του ζήτησε να μην εγκαταλείψει τον ρόλο του ως προπονητής και να παραμείνει στον σύλλογο.
Τον Ιούνιο του 2016, η ομάδα του βρέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη 2η θέση της Myanmar National League 2016. Την άνοιξη του 2022, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του λετονικού συλλόγου Σπάρτακς και στις 18 Ιουλίου 2022, ο Φλόρα μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Σαχέλ.
Τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέλαβε προπονητής της Αλ Χολούντ, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην άνοδο στη Saudi Pro League. Στις 15 Ιουλίου 2024 πήγε στην Αλ Ντιρίγια και οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο στην Πρώτη Κατηγορία.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα