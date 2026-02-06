Τούρκος ρεπόρτερ ρίχνει φως στην υπόθεση Χέις - Ντέιβις: «Έχει πρόταση από την Φενέρ, αλλά Παναθηναϊκός και Χάποελ είναι πιο μπροστά στην κούρσα»

Όλη η Ευρώπη φαίνεται να έχει πέσει στα πόδια του Αμερικανού με τον Παναθηναϊκό και την Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη να έχουν κάνει τις μεγαλύτερες προσφορές και να έχουν τον πρώτο λόγο