Χάποελ Τελ Αβίβ: «Σε δύσκολη θέση ο Ιτούδης, κρίνεται η παραμονή του στο επόμενο ματς πρωταθλήματος» γράφουν στο Ισραήλ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό