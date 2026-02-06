Χάποελ Τελ Αβίβ: «Σε δύσκολη θέση ο Ιτούδης, κρίνεται η παραμονή του στο επόμενο ματς πρωταθλήματος» γράφουν στο Ισραήλ
Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό

Σε κομβικό σημείο φέρεται να βρίσκεται το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού «One.co.il», μετά τη νέα ήττα από τη Βαλένθια με 104-99 στην παράταση.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας είναι ιδιαίτερα βαρύ, με χαρακτηρισμούς όπως «κρίση», «κατάρρευση», «χιονοστιβάδα» και «πλήρης αγωνιστική και πνευματική αποσύνθεση» να χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν την εικόνα!

Το ισραηλινό Μέσο υπογραμμίζει ότι οι τέσσερις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό από το Κύπελλο κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, έχουν εντείνει την αμφισβήτηση γύρω από τον Έλληνα τεχνικό.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «δεν πρόκειται πλέον μόνο για αγωνιστική κακή εικόνα, αλλά και για ξεκάθαρο ψυχολογικό πρόβλημα».

Σύμφωνα με το «One.co.il», στο εσωτερικό της διοίκησης καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις.

Υπάρχουν φωνές που τάσσονται υπέρ μιας άμεσης αλλαγής, άλλες που υποστηρίζουν τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Ιτούδη, αλλά και η άποψη ότι μια βεβιασμένη κίνηση δεν έχει νόημα, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη λύση στην αγορά.

«Ο αγώνας πρωταθλήματος με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία πραγματική ευκαιρία. Μία ακόμη ήττα θα είναι ένα γεγονός που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

