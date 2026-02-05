Ολυμπιακός: Δύο νέα πρόσωπα στην ευρωπαϊκή λίστα

Οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον είναι οι δύο παίκτες στους οποίους μπορεί να υπολογίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη συνέχεια του Ολυμπιακού στο Champions League