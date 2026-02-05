Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ολυμπιακός: Δύο νέα πρόσωπα στην ευρωπαϊκή λίστα
Οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον είναι οι δύο παίκτες στους οποίους μπορεί να υπολογίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη συνέχεια του Ολυμπιακού στο Champions League
Αν και είχε το περιθώριο για τρία νέα πρόσωπα στην λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους υπόλοιπους αγώνες του Champions League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε απλά να αντικαταστήσει αυτούς που έφυγαν με αυτούς που ήρθαν.
Έτσι τις θέσεις των Στρεφέτσα (Πάρμα), Γιάρεμτσουκ (Λιόν) πήραν οι Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον που ήρθαν από τη Ρίο Άβε με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να μένει και αυτή τη φορά εκτός ευρωπαϊκών αγώνων.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Λεβερκούζεν στη φάση των playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί 18/2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ θα ακολουθήσει η ρεβάνς της Γερμανίας, στις 24/2.
Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:
Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.
