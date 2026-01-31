Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ναδάλ για τον τελικό του Australian Open: «Θα χαρώ αν το πάρει ο Τζοκόβιτς, αλλά είμαι με τον Αλκαράθ»
Ο Ράφα ταξίδεψε στην Αυστραλία για χάρη της «Kia» και θα λάβει μέρος αύριο στο event «Night of Legends», πριν από τον τελικό, μαζί με την Άσλεϊ Μπάρτι και τον Ντίλαν Άλκοτ
O Ραφαέλ Ναδάλ έφτασε στη Μελβούρνη και θα παρακολουθήσει τον αυριανό τελικό του Australian Open από κοντά, ενώ δεν δίστασε να πάρει και θέση ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς.
Συγκεκριμένα, ο Ράφα ταξίδεψε στην Αυστραλία για χάρη της «Kia» και θα λάβει μέρος αύριο στο event «Night of Legends», πριν από τον τελικό, μαζί με την Άσλεϊ Μπάρτι και τον Ντίλαν Άλκοτ.
Εκεί θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους άλλους αθλητές και να απαντήσει σε ερωτήσεις κοινού.
Αργότερα, δεν θα χάσει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι και όπως είπε θα το απολαύσει όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αλλά η καρδιά του θα χτυπάει λίγο παραπάνω για τον Αλκαράθ: «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα γι' αυτόν τον τελικό.
Με τον Νόβακ μοιραζόμαστε πολλά και αν κερδίσει θα χαρώ πολύ γι' αυτόν.
Αλλά ο Κάρλος είναι συμπατριώτης μου και έχουμε μοιραστεί μαζί τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να τον υποστηρίξω. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει δεν θα υπάρξει δράμα για μένα.»
Για τον Αλκαράθ, είπε: «Είναι επαγγελματίας, έχει μια πολύ καλή ομάδα γύρω του και δεν με έχει ρωτήσει συμβουλές, γιατί πραγματικά δεν τις χρειάζεται. Είμαι σίγουρος ότι θα αναρρώσει πλήρως και έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Νόβακ λόγω ηλικίας».
Για τον Τζόκοβιτς: «Δεν με εκπλήσσει που είναι στον τελικό. Αν δεν είχα τραυματισμούς πιθανότατα θα έπαιζα και εγώ μέχρι σήμερα. Είναι πολύ καλό για το άθλημα που ο Νόβακ συνεχίζει και που είναι σε θέση να ανταγωνίζεται τους νεότερούς του.
Μπορεί να μην είναι στα πράιμ του, αλλά συνεχίζει να έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει Grand Slams. Του αξίζει μεγάλος σεβασμός, για το πολύ καλό παράδειγμα που δίνει σε όλους».
Για τον Σίνερ και τη χθεσινή ήττα του στα ημιτελικά: «Θα είναι δύσκολο για τον Jannik να επεξεργαστεί αυτή την ήττα, γιατί ήταν το φαβορί. Πρέπει όμως και να καταλάβει ότι αντιμετώπισε έναν παίκτη με μια μοναδική πορεία στο συγκεκριμένο τουρνουά.
Είχε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί και στο 5ο σετ τα πράγματα άλλαξαν. Αυτά είναι μαθήματα και ο Jannik είναι ένα πολύ ταπεινό παιδί και ασκεί αυτοκριτική. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τα απαραίτητα ώστε να μην επαναληφθεί αυτό που του συνέβη.»
