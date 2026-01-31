Βραδιά διπλών στη Super Legaue: Ο Άρης πέρασε από το Αγρίνιο, η ΑΕΛ από τον Βόλο και ο ΟΦΗ από το Περιστέρι, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Ο Ατρόμητος ισοφάρισε σε 1-1 στο 22' με πλασέ του Μουτουσαμί αλλά ο ΟΦΗ κυριάρχησε στη συνέχεια. Στο 49' ο Ανδρούτσος έβγαλε την μπάλα στον Αποστολάκη ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη.Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου βρήκε την μπάλα η οποία χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Φούντας από κοντά με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.Ο Φούντας στο 67’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Έτσι έχασε την ευκαιρία για χατ τρικ.Πρώτη νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα για το 2026 και 6η σερί ήττα για τον Παναιτωλικό ο οποίος συνεχίζει να είναι σε δύσκολη θέση.Ο Άρης ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι αλλά βοηθήθηκε και από την αποβολή του Χότζα με κόκκινη μέσω VAR στο 24'. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε σημαντικές ευκαιρίες αλλά ο Παναιτωλικός είχε σε καλή ημέρα τον τερματοφύλακά του Γεγβένι Κουτσερένκο.Στο 14' ο Μισεουί είχε την ευκαιρία να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το βολ πλανέ που έπιασε προ κενής εστίας κατέληξε άουτ.Ο Κουτσερένκο έβγαλε στο 22' τετ α τετ με τον Μορόν και απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μόντσου στο 27'. Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο 2ο μέρος και το μοναδικό γκολ ήρθε στο 78'.Ο Ντούντου έβγαλε σέντρα και ο Φαμπιάνο με κεφαλιά νίκησε στον αέρα Γκουστάβ Γκράναθ και Κουτσερένκο για το 0-1.Παναιτωλικός - Άρης 0-1Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2Βόλος - ΑΕΛ 0-216:00 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός1. ΑΕΚ 442. Ολυμπιακός 423. ΠΑΟΚ 414. Λεβαδειακός 355. Παναθηναϊκός 266. Άρης 257. Βόλος 258. ΟΦΗ 219. Κηφισιά 1910. ΑΕΛ 1911. Ατρόμητος 1712. Παναιτωλικός 1513. Αστέρας Τρίπολης 1314. Πανσερραϊκός 8*Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά έχουν δύο αγώνες λιγότερους. Η ΑΕΚ, ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Πανσερραϊκός έχουν από έναν.17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός18:00 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος20:00 Κηφισιά -Ατρόμητος16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός19:00 Άρης - ΠΑΟΚ21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός