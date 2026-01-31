Βραδιά διπλών στη Super Legaue: Ο Άρης πέρασε από το Αγρίνιο, η ΑΕΛ από τον Βόλο και ο ΟΦΗ από το Περιστέρι, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Βραδιά διπλών στη Super Legaue: Ο Άρης πέρασε από το Αγρίνιο, η ΑΕΛ από τον Βόλο και ο ΟΦΗ από το Περιστέρι, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο Άρης κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό, ο ΟΦΗ 2-1 τον Ατρόμητο και η ΑΕΛ 2-0 τον Βόλο
Με τρία παιχνίδια άνοιξε το Σάββατο η αυλαία της 19ης ημέρας της Stoiximan Super League και στα τρία κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι!
Ο Άρης επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, η ΑΕΛ με 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό και ο ΟΦΗ πάτησε οκτάδα κερδίζοντας 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ΑΕΚ - Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Βόλος - ΑΕΛ 0-2
Τρίτη σερί νίκη για την ΑΕΛ η οποία έχει μεταμορφωθεί με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της. Η ΑΕΛ ξεκόλλησε για τα καλά από την προ τελευταία θέση της βαθμολογίας και είναι πλέον στην 10η και κοντά στα playoffs 5-8.
H ΑΕΛ ήταν καλύτερη για ένα ακόμα παιχνίδια και ο Βόλος προβλημάτισε ξανά. Βέβαια τον δρόμο για το διπλό άνοιξε η αποβολή του Κάργα στο 36'.
Το χέρι του (τελευταίος παίκτης) του στοίχισε την κόκκινη και το πέναλτι για την ΑΕΛ. Ο Τούπτα πήρε φόρα να το εκτελέσει αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και έστειλε τη μπάλα κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο ίδιος παίκτης έγραψε το 0-1 στο 39'!
Ο Τούπτα σκόραρε και στο 45+4' και σφράγισε τη νίκη με την ΑΕΛ προς το τέλος του αγώνα να έχει και άλλες ευκαιρίες για γκολ.
Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2
Διπλό οκτάδας για τον ΟΦΗ στο Περιστέρι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη συνέχισε την ανοδική της πορεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και πάτησε οκτάδα κερδίζοντας 2-1 τον Ατρόμητο.
Κορυφαίος ο Ταξιάρχης Φούντας ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των Κρητικών. Στο 15' έγινε το 0-1 με σουτ του Φούντα στο 15’, έπειτα από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός - Άρης 0-1
Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2
Βόλος - ΑΕΛ 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
16:00 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης
17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά
19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 19 αγώνες)
1. ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42
3. ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 35
5. Παναθηναϊκός 26
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21
9. Κηφισιά 19
10. ΑΕΛ 19
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά έχουν δύο αγώνες λιγότερους. Η ΑΕΚ, ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Πανσερραϊκός έχουν από έναν.
Η επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός
18:00 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος
20:00 Κηφισιά -Ατρόμητος
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
