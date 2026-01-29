H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Ρόμα, ΠΑΟΚ-Λιόν, Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα και την Εθνική πόλο γυναικών
Πολύ γεμάτο πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις για άλλη μια ημέρα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο
Το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, χάρη στο Europa League, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα
Αναφορικά με το ποδόσφαιρ, η δράση σήμερα επικεντρώνεται στη τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τα σημαντικότερα παιχνίδια να είναι εκείνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ αλλά και του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λυών μέσα στη Γαλλία, με τις δύο ελληνικές ομάδες να ψάχνουν μόνο τη νίκη. Και τα 18 παιχνίδια της αγωνιστικής θα ξεκινήσουν στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote.
Στο μπάσκετ η 25η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται με 5 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45 έχουμε το ντέρμπι της Πόλης ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές (Nova Sports 4). Στις 21:05 η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί στο Ισραήλ τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 4), ενώ στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στο ΣΕΦ με τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports Prime). Τέλος στις 21:30 η Αρμάνι θα υποδεχθεί στο Μιλάνο τη Παρτίζαν (Nova Sports 5) και στις 21:45 η Βαλένθια τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports 6).
Ακόμη στο Πόλο η εθνική μας ομάδα θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ στο βόλεϊ γυναικών ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (17:30, Cosmote Sport 6) και ο ΠΑΟΚ στων ανδρών την Ποντολιάνι (18:00, Cosmote Sport 6).
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας CEV Challenge Cup βόλεϊ
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι CEV Challenge Cup βόλεϊ
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Euroleague
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν Euroleague
21:45 Novasports 6HD Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λιόν – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Παναθηναϊκός – Ρόμα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League ΛεπτόπροςΛεπτό
