Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν δέχτηκε υβριστική επίθεση από οπαδούς της Μακάμπι, δείτε βίντεο
Κατά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Μακάμπι, περισσότεροι από 300 Ισραηλινοί οπαδοί περίμεναν την αποστολή και έβρισαν τον Εργκίν Αταμάν
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague σε μία αναμέτρηση που... άναψε πιο πριν από την έναρξή του.
Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει να κατέβει η αποστολή από το πούλμαν.
Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026
More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv
