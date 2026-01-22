Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν δέχτηκε υβριστική επίθεση από οπαδούς της Μακάμπι, δείτε βίντεο

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.



—————-



More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague σε μία αναμέτρηση που... άναψε πιο πριν από την έναρξή του.Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει να κατέβει η αποστολή από το πούλμαν.