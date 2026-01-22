Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν δέχτηκε υβριστική επίθεση από οπαδούς της Μακάμπι, δείτε βίντεο
Κατά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Μακάμπι, περισσότεροι από 300 Ισραηλινοί οπαδοί περίμεναν την αποστολή και έβρισαν τον Εργκίν Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague σε μία αναμέτρηση που... άναψε πιο πριν από την έναρξή του.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει να κατέβει η αποστολή από το πούλμαν.

