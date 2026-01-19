Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Σοβαρά επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο μεταξύ Σενεγαλέζων και της αστυνομίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα
Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης από την προηγούμενη ημέρα καθώς περίμεναν τους πανηγυρισμούς είτε των Μαροκινών, είτε των Σενεγαλέζων
Η νίκη της Σενεγάλης προκάλεσε σκηνές πανηγυρισμού και επεισόδια σε διάφορες συνοικίες του Παρισιού, μεταξύ των οποίων η η Σατώ-Ρουζ, αλλά η βραδιά σημαδεύτηκε κυρίως από διάφορα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά βάση στα Ηλύσια Πεδία.
Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης και την περιοχή του Champs-Élysées και έτσι εκτυλίχθηκαν εκτενή επεισόδια με την Αστυνομία με καταδιώξεις, χρήση χημικών και πετροπόλεμο.
Για την ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει κανένα απολογισμό σχετικά με πιθανές συλλήψεις, ωστόσο τα βίντεο που βγήκαν από χθες στη δημοσιότητα είναι χαρακτηριστικά των όσων έγιναν.
Explosion de joie à Barbès à Paris après le victoire du Sénégal.#CAN2025 #SENMAR #MARSEN pic.twitter.com/GnoZtyn7rf— Luc Auffret (@LucAuffret) January 18, 2026
NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q— Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026
Des milliers de personnes se rassemblent à Château Rouge, à Paris pour célébrer la victoire du Sénégal.#CAN2025 #SENMAR #MARSEN pic.twitter.com/XwUEnafWuK— Luc Auffret (@LucAuffret) January 18, 2026
#Paris, Champs-Élysées, célébrations du #Sénégal champion d’Afrique.— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) January 19, 2026
Un refus d’obtempérer tente de gâcher la fête. Les #FDO interviennent immédiatement et sécurisent la zone. Respect pour leur réactivité et leur maîtrise qui ont évité le pire. #SoutienFDO #CAN2025#Maroc pic.twitter.com/jkacEmLil1
