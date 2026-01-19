Σοβαρά επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο μεταξύ Σενεγαλέζων και της αστυνομίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα

Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης από την προηγούμενη ημέρα καθώς περίμεναν τους πανηγυρισμούς είτε των Μαροκινών, είτε των Σενεγαλέζων