Σοβαρά επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο μεταξύ Σενεγαλέζων και της αστυνομίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα
SPORTS
Γαλλία Παρίσι Σενεγάλη Ηλύσια Πεδία

Σοβαρά επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο μεταξύ Σενεγαλέζων και της αστυνομίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα

Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης από την προηγούμενη ημέρα καθώς περίμεναν τους πανηγυρισμούς είτε των Μαροκινών, είτε των Σενεγαλέζων

Σοβαρά επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο μεταξύ Σενεγαλέζων και της αστυνομίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα
7 ΣΧΟΛΙΑ
H Σενεγάλη κέρδισε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής νικώντας το Μαρόκο (1-0) μετά από παράταση την Κυριακή στη Ραμπάτ, σε έναν τελικό που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε χάος, καταστρέφοντας έτσι και το όνειρο του Μαρόκου να κερδίσει το «δικό του» Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η νίκη της Σενεγάλης προκάλεσε σκηνές πανηγυρισμού και επεισόδια σε διάφορες συνοικίες του Παρισιού, μεταξύ των οποίων η η Σατώ-Ρουζ, αλλά η βραδιά σημαδεύτηκε κυρίως από διάφορα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά βάση στα Ηλύσια Πεδία.

Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης και την περιοχή του Champs-Élysées και έτσι εκτυλίχθηκαν εκτενή επεισόδια με την Αστυνομία με καταδιώξεις, χρήση χημικών και πετροπόλεμο.

Για την ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει κανένα απολογισμό σχετικά με πιθανές συλλήψεις, ωστόσο τα βίντεο που βγήκαν από χθες στη δημοσιότητα είναι χαρακτηριστικά των όσων έγιναν.

Κλείσιμο
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης