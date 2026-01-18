Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Super League 2: Γκέλα για τον Πανιώνιο στο +7 η Καλαμάτα, δείτε γκολ
Ο Πανιώνιος έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου την ώρα που η Καλαμάτα κέρδισε 2-0 τον Παναργειακό στην έδρα του
Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώθηκε στην κορυφή του Α’ ομίλου της Super League 2 μετά τα αποτελέσματα της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.
Η Καλαμάτα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στη 10η διαδοχική νίκη της, με το 2-0 επί του ουραγού Παναργειακού εκτός έδρας. Η «μαύρη θύελλα» σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, είχε και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έφτασε τους 47 βαθμούς, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο στην κορυφή.
Αντίθετα, ο Πανιώνιος απώλεσε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη, αποτέλεσμα που τον απομάκρυνε κι άλλο από την κορυφή. Οι «κυανέρυθροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς είχαν δύο δοκάρια, στο 1ο λεπτό (σουτ Ζαφείρη) και στο 51’ (σέντρα Βενάρδου).
Στο Μαρκόπουλο, η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας 1-0 με γκολ του Ματίγεβιτς στο 79΄, αποτέλεσμα που τη διατήρησε εντός τετράδας των πλέι οφ ανόδου.
Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική του B΄ ομίλου της Super League 2 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Παναργειακός - Καλαμάτα ΠΣ 0-2
Ηλιούπολη - Ολυμπιακός Β’ 1-0
Χανιά - Αιγάλεω ΑΟ 1-3
ΓΣ Μαρκό - Athens Kallithea FC 0-1
Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
1. Καλαμάτα 47
2. Πανιώνιος 40
3. ΓΣ Μαρκό 28
4. Athens Kallithea 25
5. Ολυμπιακός Β΄ 24
6. Ελλάς Σύρου 24
7. Αιγάλεω 17
8. Ηλιούπολη 14
9. Χανιά 12
10. Παναργειακός 5
