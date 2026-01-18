Super League 2: Γκέλα για τον Πανιώνιο στο +7 η Καλαμάτα, δείτε γκολ

Ο Πανιώνιος έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου την ώρα που η Καλαμάτα κέρδισε 2-0 τον Παναργειακό στην έδρα του