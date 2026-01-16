Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Κάτι «τρέχει» με τον Μπάμπη Λυκογιάννη – Το σενάριο επαναπατρισμού του
Έντονη κινηκότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και εντός ελληνικών συνόρων για τον Μπάμπη Λυκογιάννη, καθώς ο Έλληνας αριστερός μπακ είναι πιθανό να αποχωρήσει πρόωρα από την Μπολόνια
Ο υψηλόσωμος αριστερός οπισθοφύλακας ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι τη συνεργασία του με την ιταλική ομάδα για ένα χρόνο, δηλαδή, έως τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο με εξαίρεση το Europa League όπου μετρά ήδη πέντε συμμετοχές (επί συνόλου έξι αγώνων όλες ως βασικός) δεν έχει καταφέρει να βρει τον χρόνο που θα ήθελε στο πρωτάθλημα (μόλις έξι συμμετοχές σε 20 αγωνιστικές και συνολικά 893 λεπτά).
Σύμφωνα με πληροφορίες του monobala.gr ο 32χρονος ποδοσφαιριστής σκέφτεται πολύ σοβαρά να αφήσει τη γειτονική χώρα και να επαναπατριστεί περίπου μετά από 10 χρόνια περιπλάνησης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Αυστρία και Ιταλία, όπου αγωνίστηκε σε Στουρμ Γκρατς, Κάλιαρι και τελευταία στην Μπολόνια.
