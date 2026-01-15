Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Πιρόλα
Ο Ιταλός στόπερ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
Επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Λορέντζο Πιρόλα.
Ο Ιταλός στόπερ που δεν έχει αγωνιστεί το 2026 στα παιχνίδια πρωταθλήματος, Κυπέλλου και στο Σούπερ Καπ είχε μείνει εκτός λόγω κάκωσης αλλά επέστρεψε και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τρίτης (22:00) με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της League Phase είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό που θέλει να συνεχίσει στα νοκ άουτ του Champions League και σίγουρα εκτός θα είναι ο Ελ Κααμπί.
