Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Πιρόλα
Ολυμπιακός Λορέντζο Πιρόλα Μπάγερ Λεβερκούζεν Champions League

Ο Ιταλός στόπερ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Λορέντζο Πιρόλα. 

Ο Ιταλός στόπερ που δεν έχει αγωνιστεί το 2026 στα παιχνίδια πρωταθλήματος, Κυπέλλου και στο Σούπερ Καπ είχε μείνει εκτός λόγω κάκωσης αλλά επέστρεψε και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τρίτης (22:00) με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. 

Το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της League Phase είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό που θέλει να συνεχίσει στα νοκ άουτ του Champions League και σίγουρα εκτός θα είναι ο Ελ Κααμπί.

