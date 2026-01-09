Ηλιόπουλος στη συνάντηση των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων: «Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά;»!

Ενώσεις όπως αυτές των Λακωνίας και Ηλείας είναι που έχουν σκεπτικό όπως αυτό των ανθρώπων του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και τους χειρισμούς του. Υπάρχουν και άλλες 6 Ενώσεις με την διάθεση να συνταχθούν σε αυτό το σκεπτικό. Εκτός δηλαδή των 20 Ενώσεων που ήταν στην συνάντηση στα Βόρεια Προάστεια υπάρχουν και άλλες 8 έτοιμες να συμπορευθούν μαζί τους.

Μάριος Ηλιόπουλος έκανε το... μπαμ και τη σούπερ έκπληξη με την απροσδόκητη εμφάνισή του, στην ταβέρνα «Παναγιώτα» στην Κηφισιά, εκεί όπου συναντήθηκαν, οι πρόεδροι των ΕΠΣ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων).Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ προκάλεσε αιφνιδιασμό σε όσους ήταν εκεί, ενώ αναμενόμενα είπε μερικές κουβέντες με νόημα φυσικά, προτού καθίσει στο τραπέζι που είχε κλείσει για να δειπνήσει, σαφώς και σε διαφορετικό από αυτό της συνάντησης., ήταν τα πρώτα λόγια προς τους συγκεντρωμένους, προέδρους και μέλη ΕΠΣ, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, για να συνεχίσει λέγοντας:«Που το πάμε εδώ; Στο συμφέρον του ποδοσφαίρου ή στο προσωπικό συμφέρον; Φαντάζομαι χαρήκατε που είμαι σε διπλανό τραπέζι και ήρθα να σας δω.Εξάλλου, είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου... Συνεχίστε να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγος διακοπής...», τόνισε μεταξύ άλλων και κατέληξε λέγοντας:«Πάω να συνεχίσω... Να σας φωτίζει Ο Θεός και το Ευ Αγωνίζεσθαι. Για ποδόσφαιρο αξιοπρεπές και άξιο θαυμασμού και... όχι ντροπής»!Συνολικά στην μάζωξη βρέθηκαν 20 ενώσεις και κοινή γραμμή όλων ήταν άμεση αλλαγή του Λανουά από τη θέση του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ.