Ο πιο παράξενος αγώνας τένις στην ιστορία: Πήρε μόλις 3 πόντους, δεν ήξερε πώς να σερβίρει και δεν γνώριζε τους κανόνες, δείτε βίντεο
Σάλος με την εμφάνιση της Αιγύπτιας Αμπντελκαντέρ στο Ναϊρόμπι – Έχασε με 6-0, 6-0 σε 37 λεπτά, κερδίζοντας μόλις 3 πόντους από λάθη της αντιπάλου
Ο κόσμος του τένις παρακολουθεί εμβρόντητος τις εικόνες από το επαγγελματικό τουρνουά W35 στο Ναϊρόμπι, όπου η αναμέτρηση της Γερμανίδας Λορένα Σέντελ (No. 1026 της WTA) με την Αιγύπτια Χατζάρ Αμπντελκαντέρ ξεπέρασε τα όρια της παρωδίας. Το τελικό 6-0, 6-0 σε μόλις 37 λεπτά δεν αποτυπώνει πλήρως το χάος που επικράτησε στο κορτ.
Μια παίκτρια που «έπιασε ρακέτα για πρώτη φορά»
Η 21χρονη Αμπντελκαντέρ, η οποία δεν έχει κανένα καταγεγραμμένο ιστορικό σε επίσημα τουρνουά, εμφανίστηκε στο γήπεδο χωρίς να γνωρίζει τα βασικά.
Σε αρκετές περιπτώσεις ο διαιτητής και η αντίπαλός της αναγκάστηκαν να της υποδείξουν από ποια πλευρά έπρεπε να σερβίρει. Η Αιγύπτια υπέπεσε σε 20 διπλά λάθη, ενώ είχε μόλις 8% ευστοχία στο πρώτο σερβίς. Σε ολόκληρο το ματς, η Αμπντελκαντέρ κέρδισε συνολικά μόνο 3 πόντους, και αυτοί προήλθαν από λάθη της Σέντελ (δύο διπλά λάθη και ένα άουτ).
Το μεγαλύτερο ερώτημα που πλανάται πάνω από το Parklands Sports Club είναι πώς μια παίκτρια αυτού του επιπέδου έλαβε Wild Card για το κυρίως ταμπλό ενός επαγγελματικού τουρνουά που μοιράζει 30.000 δολάρια σε έπαθλα.
Διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το γαλλικό RMC και η ισπανική Sport, κάνουν λόγο για «εξευτελιστικό θέαμα» και «ντροπή», ενώ στα κοινωνικά δίκτυα η κριτική προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις (ITF) είναι δριμεία. Η ανησυχία εντείνεται λόγω του γεγονότος ότι για τέτοιους αγώνες προσφέρονται αποδόσεις σε στοιχηματικές πλατφόρμες, γεγονός που καθιστά τέτοιες ανισορροπίες επικίνδυνες για την ακεραιότητα του αθλήματος.
Για τη Γερμανίδα Λορένα Σέντελ, ο αγώνας ήταν μια απλή προπόνηση. Με 13 άσους και 92% ευστοχία στο σερβίς, πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κινέζα Γιουφέι Ρεν (No. 498). Μέχρι στιγμής, ούτε οι διοργανωτές ούτε η ITF έχουν εκδώσει ανακοίνωση για να εξηγήσουν πώς επετράπη η συμμετοχή της Αμπντελκαντέρ.
Το μεγαλύτερο ερώτημα που πλανάται πάνω από το Parklands Sports Club είναι πώς μια παίκτρια αυτού του επιπέδου έλαβε Wild Card για το κυρίως ταμπλό ενός επαγγελματικού τουρνουά που μοιράζει 30.000 δολάρια σε έπαθλα.
Διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το γαλλικό RMC και η ισπανική Sport, κάνουν λόγο για «εξευτελιστικό θέαμα» και «ντροπή», ενώ στα κοινωνικά δίκτυα η κριτική προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις (ITF) είναι δριμεία. Η ανησυχία εντείνεται λόγω του γεγονότος ότι για τέτοιους αγώνες προσφέρονται αποδόσεις σε στοιχηματικές πλατφόρμες, γεγονός που καθιστά τέτοιες ανισορροπίες επικίνδυνες για την ακεραιότητα του αθλήματος.
RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS— SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026
Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd
Pathetic!!— Victor Okechukwu (@Uzochuwu1) January 7, 2026
This is Egyptian Hajar Abdelkader, who received a wildcard to enter the main draw of the ITF W35k tournament in Nairobi, Kenya.
Abdelkader categorically lost, 0-6, 0-6, the match against Lorena Schaedel, ranked 1026th in the WTA.#WTA pic.twitter.com/Bf29eKZtWO
