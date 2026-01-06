Ζήτησε συγγνώμη ο Αταμάν: Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα

Ο προβληματισμός ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής στο πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νέα εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι με την Τούρκο να δηλώνει ότι δεν αναγνώριζε την ομάδα του μέσα στο γήπεδο και να αναλαμβάνει την ευθύνη...