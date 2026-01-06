Ζήτησε συγγνώμη ο Αταμάν: Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα
Ζήτησε συγγνώμη ο Αταμάν: Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα

Ο προβληματισμός ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής στο πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νέα εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι με την Τούρκο να δηλώνει ότι δεν αναγνώριζε την ομάδα του μέσα στο γήπεδο και να αναλαμβάνει την ευθύνη...

Ο Εργκίν Αταμάν τόσο στο flash interview στα κανάλια της Nova, όσο και στη συνέντευξη Τύπου ήταν τρομερά απογοητευμένος έως σοκαρισμένος από την εικόνα της ομάδας του την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε κάκιστη (αναφερόμενος κυρίως στο Β' ημίχρονο του σημερινού αγώνα).

«Ήταν ένα δύσκολο ματς, παίξαμε τραγικά. Συγχαρητήρια στην Αρμάνι που έπαιξε με παίκτες από τον πάγκο της. Δεν έχω και πολλά να πω μετά από αυτό το παιχνίδι», είπε αρχικά στη Nova ο προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο αργότερα πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πετάξαμε στα σκουπίδια τις μεγάλες εκτός έδρας ήττες που κάναμε ως τώρα. Παίξαμε απαίσια στο δεύτερο μέρος. Ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε την ομάδα. Τίποτα δεν δούλεψε. Υπάρχουν μέρες που όλα πάνε λάθος. Σήμερα ήταν μία τεράστια ήττα.

Ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς μας και αναλαμβάνω την ευθύνη για το αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε την ήττα. Κυνηγάμε ακόμα τους στόχους μας. Έχουμε αμέσως επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποψινό και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».
