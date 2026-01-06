Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Ολυμπιακός κατέρρευσε στο τελευταίο πεντάλεπτο στην Πόλη και ηττήθηκε 88-80 από τη Φενέρ.Η ομάδα του Πειραιά δεν είχε τον Μιλουτίνοφ, τον «νέο» Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Ντόντα Χολ μπήκε στην 4η περίοδο με 4 φάουλ!Στις απουσίες στάθηκε στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Δεν ήμασταν τόσο σκληροί στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φενέρμπαχτσε ήταν όντως σκληρή, έτσι παίζουν στην άμυνα πολύ επιθετικά. Επιτρέψαμε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά ριμπάουντ, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και είχαμε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε γρήγορα τον Χολ. Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε με διαφορετική πεντάδα με φόργουορντς και η Φενέρμπαχτσε μας χτύπησε στο ριμπάουντ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κάναμε καλή προσπάθεια για 30-35 λεπτά, μετά από το πρόγραμμα που είχαμε με πολλά ταξίδια. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό που πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς. Σήμερα η προσπάθεια μας για 30-35 δεν ήταν αρκετή για να νικήσουμε το παιχνίδι».