Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι»
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Euroleague Φενερμπαχτσέ

Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού τη Φενέρ

Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός κατέρρευσε στο τελευταίο πεντάλεπτο στην Πόλη και ηττήθηκε 88-80 από τη Φενέρ. 

Η ομάδα του Πειραιά δεν είχε τον Μιλουτίνοφ, τον «νέο» Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Ντόντα Χολ μπήκε στην 4η περίοδο με 4 φάουλ!

Στις απουσίες στάθηκε στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. 


Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα 

«Δεν ήμασταν τόσο σκληροί στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φενέρμπαχτσε ήταν όντως σκληρή, έτσι παίζουν στην άμυνα πολύ επιθετικά. Επιτρέψαμε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά ριμπάουντ, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και είχαμε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε γρήγορα τον Χολ. Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε με διαφορετική πεντάδα με φόργουορντς και η Φενέρμπαχτσε μας χτύπησε στο ριμπάουντ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κάναμε καλή προσπάθεια για 30-35 λεπτά, μετά από το πρόγραμμα που είχαμε με πολλά ταξίδια. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό που πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς. Σήμερα η προσπάθεια μας για 30-35 δεν ήταν αρκετή για να νικήσουμε το παιχνίδι».

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης