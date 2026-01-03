Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Μήτογλου στην προπόνηση του Σαββάτου
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Μήτογλου στην προπόνηση του Σαββάτου
Ο διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι
Άτυχος στάθηκε ο Ντίνος Μήτογλου.
Μια ημέρα την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό και κατά την διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι.
Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Καρδίτσα και τα ματς που ακολουθούν για τη Euroleague με Αρμάνι και Βίρτους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα