Παναθηναϊκός: Θλάση ο Μήτογλου στην προπόνηση του Σαββάτου

Άτυχος στάθηκε ο Ντίνος Μήτογλου.



Μια ημέρα την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό και κατά την διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι.



Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Καρδίτσα και τα ματς που ακολουθούν για τη Euroleague με Αρμάνι και Βίρτους.