Λιονέλ Μέσι: Οι ευχές του για το 2026, φωτογραφίες
Ο Λιονέλ Μέσι άλλαξε τον χρόνο με την οικογένειά του και γέμισε τις μπαταρίες για μια χρονιά που έχει και Μουντιάλ
Με την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα άλλαξε τον χρόνο ο Λιονέλ Μέσι.
Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με την σύζυγό του Αντονέλα Ροκούζο και τα τρία τους αγόρια και λίγες ώρες μετά την αλλαγή ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο μέσω του Instagram.
«ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2026!! Να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους» έγραψε και ανέβασε φωτογραφίες με την οικογένειά του.
Ο Λιονέλ Μέσι επιστρέφει στη δράση στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι τον Φεβρουάριο αλλά το μεγάλο του στοίχημα θα είναι το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Η Αργεντινή κατέκτησε το 2022 τον τίτλο στο Κατάρ και ο Μέσι θέλει να τον υπερασπιστεί στη χώρα όπου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
