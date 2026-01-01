Τσέλσι: Τέλος ο Μαρέσκα από τους Λονδρέζους, ποιος είναι ο πιθανός αντικαταστάτης του

Η διοίκηση έκλεισε το κεφάλαιο του Ιταλού μετά το ντεφορμάρισμα και «τρέχει» για διάδοχο με τα πρώτα ονόματα ήδη στο τραπέζι





Ο Ιταλός, ο οποίος εντάχθηκε στους «Μπλε» το 2024, αφού οδήγησε τη Λέστερ σε άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ, αφήνει τους Λονδρέζους 18 μήνες από τότε που του ανατέθηκε να αναζωογονήσει την τύχη του συλλόγου μετά από δύο χρόνια αποτυχίας πρόκρισης στο Champions League.







Ωστόσο, μια κακή πορεία τον Δεκέμβριο κι ένα ασυνήθιστο ξέσπασμα από τον Ιταλό ώθησαν την ιεραρχία του συλλόγου να αναλάβει δράση και να χωρίσει τους δρόμους του με τον 45χρονο προπονητή.



«Η Τσέλσι και ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα χώρισαν», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της. «Με βασικούς στόχους να μην έχουν ακόμη επιτευχθεί σε τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στο Champions League, ο Έντσο και η ομάδα πιστεύουν ότι μια αλλαγή δίνει στο σύλλογο την καλύτερη ευκαιρία να επαναφέρει τη σεζόν σε καλό δρόμο».





Η Τσέλσι έφτασε στην τρίτη θέση τον Νοέμβριο και ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τον τίτλο, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αφού είχε επίσης συντρίψει την Μπαρτσελόνα με 3-0 στο Champions League στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Αλλά έκτοτε, έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, 15 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στα μισά της σεζόν.



Κλείσιμο



Ο Ιταλός δεν διευκρίνισε τι εννοούσε με το σχόλιο, αλλά η ζημιά φάνηκε να έχει γίνει καθώς η φόρμα της Τσέλσι στο πρωτάθλημα έπεσε κατακόρυφα. Παρόλο που η Τσέλσι νίκησε την Κάρντιφ για να φτάσει στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, πήρε μόνο δύο βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια της στην Πρέμιερ Λιγκ.



Αλλά η ισοπαλία 2-2 εντός έδρας με την Μπόρνμουθ την Τρίτη, με τους οπαδούς να φωνάζουν «δεν ξέρεις τι κάνεις» όταν αντικατέστησε τον Κόουλ Πάλμερ, αποδείχθηκε ο τελευταίος αγώνας του ως προπονητής στους «Μπλε». Ο σύλλογος δεν ανακοίνωσε ακόμα ποιος θα καθοδηγήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής εναντίον της (δεύτερης) Μάντσεστερ Σίτι.



Οι Λονδρέζοι πλέον βρίσκονται σε πυρετό αναζήτησης διαδόχου του Ενzo Μαρέσκα, με την ερχόμενη Κυριακή (4/1) να τους φέρνει αντιμέτωπους με την Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας. Τα αγγλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ήδη τα ονόματα που πρωταγωνιστούν στη λίστα της διοίκησης, σε μια κίνηση που δείχνει την επείγουσα ανάγκη για σταθερότητα.



Τσέλσι χώρισε τους δρόμους της με τον Έντσο Μαρέσκα την Πέμπτη σε μια δραματική εξέλιξη για τον Ιταλό, ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής του μήνα Νοεμβρίου, πριν ο σύλλογος κερδίσει μόνο ένα από τα τελευταία επτά παιχνίδια πρωταθλήματος.Ο Ιταλός, ο οποίος εντάχθηκε στους «Μπλε» το 2024, αφού οδήγησε τη Λέστερ σε άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ, αφήνει τους Λονδρέζους 18 μήνες από τότε που του ανατέθηκε να αναζωογονήσει την τύχη του συλλόγου μετά από δύο χρόνια αποτυχίας πρόκρισης στο Champions League.Ο Μαρέσκα τελικά οδήγησε την ομάδα του Λονδίνου στην πρόκριση στο Champions League με μια τέταρτη θέση, το τρόπαιο του Conference League και τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, στην πρώτη του σεζόν με μια νεανική αλλά ακριβά δομημένη ομάδα.Ωστόσο, μια κακή πορεία τον Δεκέμβριο κι ένα ασυνήθιστο ξέσπασμα από τον Ιταλό ώθησαν την ιεραρχία του συλλόγου να αναλάβει δράση και να χωρίσει τους δρόμους του με τον 45χρονο προπονητή.«Η Τσέλσι και ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα χώρισαν», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της. «Με βασικούς στόχους να μην έχουν ακόμη επιτευχθεί σε τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στο Champions League, ο Έντσο και η ομάδα πιστεύουν ότι μια αλλαγή δίνει στο σύλλογο την καλύτερη ευκαιρία να επαναφέρει τη σεζόν σε καλό δρόμο».Η Τσέλσι έφτασε στην τρίτη θέση τον Νοέμβριο και ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τον τίτλο, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αφού είχε επίσης συντρίψει την Μπαρτσελόνα με 3-0 στο Champions League στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Αλλά έκτοτε, έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, 15 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στα μισά της σεζόν.Τον περασμένο μήνα, ο Μαρέσκα εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα προβλήματα που επικρατούσαν στο παρασκήνιο, λέγοντας ότι ένιωθε έλλειψη υποστήριξης από την ομάδα, περιγράφοντας μια περίοδο μετά τη νίκη με 2-0 επί της Έβερτον ως «τις χειρότερες 48 ώρες» της θητείας του.Ο Ιταλός δεν διευκρίνισε τι εννοούσε με το σχόλιο, αλλά η ζημιά φάνηκε να έχει γίνει καθώς η φόρμα της Τσέλσι στο πρωτάθλημα έπεσε κατακόρυφα. Παρόλο που η Τσέλσι νίκησε την Κάρντιφ για να φτάσει στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, πήρε μόνο δύο βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια της στην Πρέμιερ Λιγκ.Αλλά η ισοπαλία 2-2 εντός έδρας με την Μπόρνμουθ την Τρίτη, με τους οπαδούς να φωνάζουν «δεν ξέρεις τι κάνεις» όταν αντικατέστησε τον Κόουλ Πάλμερ, αποδείχθηκε ο τελευταίος αγώνας του ως προπονητής στους «Μπλε». Ο σύλλογος δεν ανακοίνωσε ακόμα ποιος θα καθοδηγήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής εναντίον της (δεύτερης) Μάντσεστερ Σίτι.Οι Λονδρέζοι πλέον βρίσκονται σε πυρετό αναζήτησης διαδόχου του Ενzo Μαρέσκα, με την ερχόμενη Κυριακή (4/1) να τους φέρνει αντιμέτωπους με την Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας. Τα αγγλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ήδη τα ονόματα που πρωταγωνιστούν στη λίστα της διοίκησης, σε μια κίνηση που δείχνει την επείγουσα ανάγκη για σταθερότητα.

Ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή φαντάζει ο Λίαμ Ροζενιόρ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τη δουλειά του στην Στρασμπούρ. Οι δύο ομάδες ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία μέσω της BlueCo, εξασφαλίζοντας ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Πέρυσι, στην πρώτη του σεζόν, οδήγησε τους Γάλλους στην 7η θέση της Ligue 1 και στο Conference League, ενώ φέτος τους έχει στην κορυφή της League Phase με 16 βαθμούς σε έξι αγώνες και 7ους στο πρωτάθλημα.



Άλλοι ισχυροί διεκδικητές περιλαμβάνουν τον Όλιβερ Γκλασνερ της Κρίσταλ Πάλας, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι, και τον Φραντσέσκο Φαριόλι της Πόρτο, με ρήτρα αποζημίωσης 20 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Τσέλσι καλείται να αποφασίσει γρήγορα και σωστά, καθώς η συνέχεια σε Premier League και Ευρώπη είναι εξαιρετικά απαιτητική.



Η επιλογή θα κρίνει την πορεία των "Μπλε" σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.



