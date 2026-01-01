Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ροναλντίνιο: Στα 45 του παίζει ποδοβόλεϊ και παραδίδει μαθήματα τεχνικής, δείτε βίντεο
Ο Βραζιλιάνος θρύλος έγινε ξανά viral, αποδεικνύοντας πως η ποιότητα και η κλάση παραμένουν αναλλοίωτα παρά το πέρασμα των χρόνων
Στα 45 του χρόνια, αλλά με τη φρεσκάδα και τη φαντασία ενός παιδιού. Ο Ροναλντίνιο συνεχίζει να αποδεικνύει πως το ταλέντο δεν χάνεται ποτέ και ότι η μαγεία του ποδοσφαίρου μπορεί να εκφραστεί με κάθε μορφή. Αυτή τη φορά, ο Βραζιλιάνος θρύλος έγινε ξανά viral μέσα από ένα βίντεο ποδοβόλεϊ, όπου πρόσφερε θέαμα αντάξιο της τεράστιας καριέρας του.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ο Ροναλντίνιο ξεχώρισε όσο λίγοι, χάρη στην απαράμιλλη τεχνική, τη φαντασία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το παιχνίδι σαν διασκέδαση. Χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, συνεχίζει να «μιλά» με την μπάλα όποτε του δίνεται η ευκαιρία.
Στο πρόσφατο βίντεο συμμετέχει σε αγώνα ποδοβόλεϊ και εντυπωσιάζει με τεχνική που θυμίζει τις ένδοξες μέρες του στα γήπεδα. Με χαμόγελο, ανεπιτήδευτη κίνηση και απόλυτη άνεση, δείχνει ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει το παιχνίδι όσο κανένας άλλος.
Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα ήταν άμεσες, με χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου να σχολιάζουν πως ο «Ρόνι» παραμένει ένας πραγματικός καλλιτέχνης της μπάλας.
