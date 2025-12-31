ΑΕΚ: Οι Ιταλοί θεωρούν «τελειωμένη» τη μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια (pic)
«Τελειωμένη» θεωρούν στην Ιταλία τη μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια, όπου γίνονται νέες αναφορές για τον Έλληνα στόπερ

Συγκεκριμένα η έντυπη έκδοση της «La Repubblica» κάνει εκτενή αναφορά στον αμυντικό της ΑΕΚ, λέγοντας ότι από τη νέα χρονιά θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

«Ένας Έλληνας γίγαντας για τη Σαμπντόρια: Ο Μήτογλου φτάνει από την ΑΕΚ. Ο Έλληνας αμυντικός θα βρίσκεται στο Μπολιάσκο (προπονητικό κέντρο των Γενοβέζων) στις 3 Ιανουαρίου, μαζί με τους Εσπόζιτο και Μπρουνόρι», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.


