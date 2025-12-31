Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
ΑΕΚ: Οι Ιταλοί θεωρούν «τελειωμένη» τη μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια (pic)
ΑΕΚ: Οι Ιταλοί θεωρούν «τελειωμένη» τη μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια (pic)
«Τελειωμένη» θεωρούν στην Ιταλία τη μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια, όπου γίνονται νέες αναφορές για τον Έλληνα στόπερ
Συγκεκριμένα η έντυπη έκδοση της «La Repubblica» κάνει εκτενή αναφορά στον αμυντικό της ΑΕΚ, λέγοντας ότι από τη νέα χρονιά θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.
«Ένας Έλληνας γίγαντας για τη Σαμπντόρια: Ο Μήτογλου φτάνει από την ΑΕΚ. Ο Έλληνας αμυντικός θα βρίσκεται στο Μπολιάσκο (προπονητικό κέντρο των Γενοβέζων) στις 3 Ιανουαρίου, μαζί με τους Εσπόζιτο και Μπρουνόρι», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
«Ένας Έλληνας γίγαντας για τη Σαμπντόρια: Ο Μήτογλου φτάνει από την ΑΕΚ. Ο Έλληνας αμυντικός θα βρίσκεται στο Μπολιάσκο (προπονητικό κέντρο των Γενοβέζων) στις 3 Ιανουαρίου, μαζί με τους Εσπόζιτο και Μπρουνόρι», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα