Παναθηναϊκός: «Πέντε εκατ. ευρώ και μπόνους για τον Τετέ»

Τετέ Γκρέμιο Παναθηναϊκός

Στη Βραζιλία υποστηρίζουν ότι η Γκρέμιο έκανε και τρίτη πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ

Στη Βραζιλία είναι καθημερινά τα ρεπορτάζ για την Γκρέμιο και τον Τετέ.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού απασχολεί έντονα τα ΜΜΕ της χώρας και ο ρεπόρτερ Φάμπιο Βάργκας, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ της ομάδας, υποστήριξε ότι στο τριφύλλι κατατέθηκε και τρίτη πρόταση. Η Γκρέμιο, λοιπόν, σύμφωνα με όσα έγραψε προσφέρει στον Παναθηναϊκό 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για τον παίκτη κι ότι υπάρχει αισιοδοξία για την απόκτησή του.

Τουλάχιστον σταμάτησαν τα σενάρια για δανεισμό...

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου: «Μεταξύ της Γκρέμιο και του Τετέ όλα είναι εντάξει: Μισθός και διάρκεια συμβολαίου. Τώρα ο σύλλογος περιμένει την απάντηση στην τρίτη πρόταση που έγινε προς τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα κατέθεσε πρόταση αγοράς κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Στους παράγοντες υπάρχει αισιοδοξία».

