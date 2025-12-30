Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Παναθηναϊκός: «Πέντε εκατ. ευρώ και μπόνους για τον Τετέ»
Στη Βραζιλία υποστηρίζουν ότι η Γκρέμιο έκανε και τρίτη πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ
Στη Βραζιλία είναι καθημερινά τα ρεπορτάζ για την Γκρέμιο και τον Τετέ.
Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού απασχολεί έντονα τα ΜΜΕ της χώρας και ο ρεπόρτερ Φάμπιο Βάργκας, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ της ομάδας, υποστήριξε ότι στο τριφύλλι κατατέθηκε και τρίτη πρόταση. Η Γκρέμιο, λοιπόν, σύμφωνα με όσα έγραψε προσφέρει στον Παναθηναϊκό 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για τον παίκτη κι ότι υπάρχει αισιοδοξία για την απόκτησή του.
Τουλάχιστον σταμάτησαν τα σενάρια για δανεισμό...
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου: «Μεταξύ της Γκρέμιο και του Τετέ όλα είναι εντάξει: Μισθός και διάρκεια συμβολαίου. Τώρα ο σύλλογος περιμένει την απάντηση στην τρίτη πρόταση που έγινε προς τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα κατέθεσε πρόταση αγοράς κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.
Στους παράγοντες υπάρχει αισιοδοξία».
Πηγή:www.gazzetta.gr
✍️ Entre Grêmio e Tetê tudo certo, salário e tempo de contrato, agora o clube aguarda resposta da terceira proposta feita ao #panathinaikos o clube fez uma proposta de compra na casa dos € 5 milhões de euros + bônus.— Fábio Vargas (@fabioHDG) December 30, 2025
Dentro dos bastidores existe confiança. pic.twitter.com/p7oRtsuCWM
