Όμορφη στιγμή στο All Star Game των γυναικών: Δρακάκη και Ερντέμ έβγαλαν τα σακάκια τους και έπαιξαν μπάσκετ, δείτε βίντεο
SPORTS
Οι προπονήτριες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θυμήθηκαν για λίγο τα νιάτα τους και μπήκαν να ρίξουν μερικά σουτ

Εκπληκτική στιγμή στο Women’s All-Star Game 2025 το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), με την Σελέν Ερντέμ και την Φρόσω Δρακάκη να βγάζουν τα σακάκια τους και να παίζουν μπάσκετ στο κλειστό των Ιωαννίνων.

Η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού κατέβασε την μπάλα, με εκείνη του Ολυμπιακού να της την κλέβει, να βγαίνει στον αιφνιδιασμό, αλλά να αστοχεί στο λέι-απ προς απογοήτευση όλων.

Αμέσως μετά, η Ερντέμ πήρε σουτάκι από τα δύο μέτρα και το έβαλε.

Η κίνηση των δύο προπονητριών δείχνει ότι οι ομάδες στην πραγματικότητα δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και είναι αντίπαλοι μόνο μέσα στο γήπεδο. 

Ερντέμ και Δρακάκη φάνηκε να απολαμβάνουν τη στιγμή και ο κόσμος το διασκέδασε.

