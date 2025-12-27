Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης... ήττα της Αλ Καλίτζ από την Αλ Χιλάλ
Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης... ήττα της Αλ Καλίτζ από την Αλ Χιλάλ
Η ομάδα του Γιώργου Δώνη υπέστη την τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, 3-2 η Αλ Χιλάλ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία
H Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Αλ Χιλάλ στο Ριάντ παρά το γκολ του Γιώργου Μασούρα και την ασίστ του Κώστα Φορτούνη. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλ Χιλάλ εκτός έδρας με τους Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’) να σκοράρουν για τους νικητές.
Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.
Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα