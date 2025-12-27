Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης... ήττα της Αλ Καλίτζ από την Αλ Χιλάλ
SPORTS
Αλ Καλίτζ Αλ Χιλάλ Γιώργος Μασούρας

Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης... ήττα της Αλ Καλίτζ από την Αλ Χιλάλ

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη υπέστη την τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, 3-2 η Αλ Χιλάλ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία

Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης... ήττα της Αλ Καλίτζ από την Αλ Χιλάλ
H Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Αλ Χιλάλ στο Ριάντ παρά το γκολ του Γιώργου Μασούρα και την ασίστ του Κώστα Φορτούνη. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλ Χιλάλ εκτός έδρας με τους Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’) να σκοράρουν για τους νικητές.



Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης