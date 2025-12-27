Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης... ήττα της Αλ Καλίτζ από την Αλ Χιλάλ

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη υπέστη την τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, 3-2 η Αλ Χιλάλ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία