Ραφαήλ Παγώνης: Τα ονειρικά γενέθλια στο ΟΑΚΑ, ο αγαπημένος Κέντρικ Ναν και η εμπειρία με Τζόκοβιτς
Ο 14χρονος Έλληνας τενίστας που σαρώνει τους τίτλους στην Ευρώπη γιορτάζει στο Telekom Center Athens, μιλά για τις προπονήσεις 4,5 ωρών με τον Τζόκοβιτς και δηλώνει φαν του Κέντρικ Ναν
Ο Ραφαήλ Παγώνης έκλεισε τα 14 του χρόνια όπως ακριβώς ονειρεύεται κάθε παιδί που ζει για τον αθλητισμό. Πρώτα στο γήπεδο τένις, δίπλα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, και ανήμερα των γενεθλίων του στο Telekom Center Athens, παρακολουθώντας από κοντά τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ανερχόμενος Έλληνας τενίστας, που έχει «σκουπίσει» τους τίτλους στην Ευρώπη στην κατηγορία των 14 ετών, είδε την πράσινη ομάδα να του κάνει και το καλύτερο δώρο, μια σημαντική νίκη με 93-82, την οποία γιόρτασε από τις εξέδρες σαν μικρός… VIP.
Στην εκπομπή Nova Playmakers, ο «Ράφα» μίλησε για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, χαρακτηρίζοντάς την «τα καλύτερα γενέθλια» της ζωής του και δηλώνοντας πόσο χαρούμενος είναι που του δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει τέτοιες στιγμές.
Όταν η κουβέντα πήγε στο μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό, ο Παγώνης δεν δίστασε ούτε στιγμή να αποκαλύψει τον αγαπημένο του παίκτη: τον Κέντρικ Ναν. Στην ερώτηση με ποιον πράσινο θα ήθελε να παίξει… τένις απέναντι, η απάντηση βγήκε αυτόματα: «Με τον Ναν», δείχνοντας πόσο τον έχει κερδίσει ο Αμερικανός γκαρντ με τις εμφανίσεις του.
Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας του, όμως, γράφτηκε λίγες μέρες νωρίτερα, όταν βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος θρύλος όχι μόνο άνοιξε τις πόρτες του γηπέδου του στον 14χρονο Έλληνα, αλλά μίλησε δημόσια γι’ αυτόν στα social media, «συστήνοντάς» τον στο παγκόσμιο κοινό. Ο Παγώνης αποκάλυψε ότι βρέθηκαν μαζί στο κορτ για συνολικά περίπου 4,5 ώρες, εξηγώντας πως την πρώτη μέρα είχε έντονο άγχος: «Ο Τζόκοβιτς νευριάζει σε κάθε προπόνηση αν δεν του ρίχνουμε καλά τις μπάλες», είπε χαμογελώντας, για να προσθέσει ότι από τη δεύτερη μέρα και μετά χαλάρωσε και μπόρεσε να παίξει πολύ καλά.
Παρότι μέχρι τώρα δεν τον είχε ως απόλυτο αγαπημένο – «πιστεύω ο Ναδάλ είναι ο καλύτερος, ο Ναδάλ, ο Ναδάλ» λέει χαρακτηριστικά – παραδέχτηκε πως μετά από αυτή την εμπειρία ο Τζόκοβιτς έγινε πια ιδιαίτερος για εκείνον.
