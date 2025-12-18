Euroleague: Διπλό η Βίρτους στο Βελιγράδι, δεύτερη σερί ήττα της Μονακό, νίκες για Βιλερμπάν και Εφές
Euroleague: Διπλό η Βίρτους στο Βελιγράδι, δεύτερη σερί ήττα της Μονακό, νίκες για Βιλερμπάν και Εφές
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά και την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής
Μετά και τα παιχνίδια της Τετάρτης (17/12) έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, όταν και σερβιρίστηκε το «πρώτο πιάτο» της διπλής αγωνιστικής. Οι θέσεις των «αιωνίων» παρέμειναν ως είχαν από την προηγούμενη ημέρα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 10-6 και τον Ολυμπιακό στην 11η θέση με ρεκόρ 8-7 αλλά και μ' ενα παιχνίδι λιγότερο. Στις 8 νίκες έφτασε και η Βίρτους Μπολόνια μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της Παρτίζαν, ενώ την έκπληξη έκανε η Μπασκόνια που επιβλήθηκε στη Βιτόρια της Μονακό. Μεγάλο «διπλό» για την Εφές στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρις ενώ η ουραγός Βιλερμπάν επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας στη Λιόν την Μπάγερν.
Με «όπλο» την άμυνα η Βίρτους Μπολόνια πήρε μία απρόμενα εύκολη νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι! Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν 86-68 κι έχουν πλέον ρεκόρ 8-8 στην ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-10.
Οι φιλοξενούμενοι πήραν από το ξεκίνημα το προβάδισμα, όμως η Παρτιζάν αντεπιτέθηκε. Στη δεύτερη περίοδο έμοιαζε να κυριαρχεί και πήρε «κεφάλι» στο σκορ με 35-27 έχοντας τρέξει ένα επί μέρους σκορ 16-3. Όλα έδειχναν ότι οι Σέρβοι είχαν ανακτήσει τον έλεγχο, όμως η απάντηση της Βίρτους ήταν άμεση.
Με δικό της 13-2 έκλεισε το ημίχρονο μπροστά 40-37. Το ματς τελείωσε ουσιαστικά όταν οι Ιταλοί πέτυχαν 16 αναπάντητους πόντους μετατρέποντας το 52-54 σε 52-70. Η Παρτιζάν πέταξε λευκή πετσέτα, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 23 πόντους (61-84) και έκλεισε στους 18 (68-86). Ο Έντουαρντς με 20 πόντους και ο Άλστον με 14 (4/5 τρίποντα) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Διασώθηκε ο Φερνάντο (10π, 7ρ.) από το «ναυάγιο» της Παρτιζάν.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86
Με τον Τρεντ Φόρεστ σε μεγάλη βραδιά, η Μπασκόνια νίκησε 85-73 τη Μονακό στη Βιτόρια, στην έκπληξη της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Βάσκοι βελτίωσαν τη συγκομιδή τους σε 6-10 ενώ οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 9-7
Μεγάλο «διπλό» η Βίρτους στο Βελιγράδι, 86-68 την Παρτιζάν
Με «όπλο» την άμυνα η Βίρτους Μπολόνια πήρε μία απρόμενα εύκολη νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι! Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν 86-68 κι έχουν πλέον ρεκόρ 8-8 στην ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 6-10.
Οι φιλοξενούμενοι πήραν από το ξεκίνημα το προβάδισμα, όμως η Παρτιζάν αντεπιτέθηκε. Στη δεύτερη περίοδο έμοιαζε να κυριαρχεί και πήρε «κεφάλι» στο σκορ με 35-27 έχοντας τρέξει ένα επί μέρους σκορ 16-3. Όλα έδειχναν ότι οι Σέρβοι είχαν ανακτήσει τον έλεγχο, όμως η απάντηση της Βίρτους ήταν άμεση.
Με δικό της 13-2 έκλεισε το ημίχρονο μπροστά 40-37. Το ματς τελείωσε ουσιαστικά όταν οι Ιταλοί πέτυχαν 16 αναπάντητους πόντους μετατρέποντας το 52-54 σε 52-70. Η Παρτιζάν πέταξε λευκή πετσέτα, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 23 πόντους (61-84) και έκλεισε στους 18 (68-86). Ο Έντουαρντς με 20 πόντους και ο Άλστον με 14 (4/5 τρίποντα) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Διασώθηκε ο Φερνάντο (10π, 7ρ.) από το «ναυάγιο» της Παρτιζάν.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 37-40, 52-63, 68-86
Δεύτερη σερί ήττα της Μονακό στη Βιτόρια, 85-73 η Μπασκόνια
Με τον Τρεντ Φόρεστ σε μεγάλη βραδιά, η Μπασκόνια νίκησε 85-73 τη Μονακό στη Βιτόρια, στην έκπληξη της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Βάσκοι βελτίωσαν τη συγκομιδή τους σε 6-10 ενώ οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 9-7
Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση στη Euroleague με 17π., 7ρ. 5ασ. και 27 στον δείκτη οικονομίας, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη. Από κοντά και ο Καμπαρό με 19π. (αλλά και 5 λάθη). Η Μονακό ήταν άστοχη εντός πεδιάς (38,5% δίποντα, 21% τρίποντα) με τον Μάικ Τζέιμς να μοιάζει απελπιστικά μόνος (21π., 5ρ., 5ασ., 3κλ.)
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 43-34, 62-55, 85-73
Με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της σε 16 αγώνες της Euroleague. Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.
Οι γηπεδούχοι του Πιερίκ Πουπέ πάλεψαν για μια νίκη που θα τους έδινε ώθηση στη συνέχεια και τα κατάφεραν. Στο πρώτο ημίχρονο κρατούσαν το προβάδισμα, μέχρι που έπαθαν black out στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν έκλεισε το ημίχρονο με 42-38, όμως στο τέλος της τρίτης περιόδου το ταμπλό έδειχνε 51-62 με τη Μπάγερν να δέχεται μόλις 9 πόντους σε όλη την τρίτη περίοδο.
Οι Γάλλοι δεν το έβαλαν κάτω. Μολονότι η διαφορά έγινε διψήφια στο 32΄ (54-64) αντεπιτέθηκαν και πέρασαν μπροστά με δίποντο του κορυφαίου Τομά Ερτέλ (75-74), 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το τρίποντο του Φόιγκτμαν στην εκπνοή δεν βρήκε καν στεφάνι και οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 76-74.
Ο Ερτέλ είχε 15 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Γκλιν Γουότσον βοήθησε σε όλους τους τομείς με 14π., 6ασ., 4κλ. Από πλευράς Μπάγερν, ξεχώρισε για την πολυσχιδή παρουσία του ο Στέφαν Γιόβιτς με 12π., 4ρ., 3ασ., 3κλ.
Τα δεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74
Ντεμπούτο βγαλμένο από όνειρο στον πάγκο της Αναντολού Εφές ήταν το σημερινό για τον Πάμπλο Λάσο. Στο πρώτο του ματς ως προπονητής της τουρικής ομάδας ο Ισπανός την οδήγησε σε εμφατικό «διπλό» σε μία από τις πιο δύσκολες και «καυτές» έδρες της Ευρώπης, όπως είναι αυτή της Ζαλγκίρις Κάουνας, με το τελικό 87-64, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Στο 6-10 βελτίωσε το ρεκόρ της η Εφές, την ώρα που οι Λιθουανοί... έπεσαν στο 9-7 κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία. Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντοζίερ, Γιώργος Παπαγιάννης και Μπουράκ Γιλντιζλί, αλλά και ο Ερτσέν Οσμάνι που «χτυπήθηκε» από ίωση) η ομάδα του Λάσο απέδωσε εξαιρετικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση.
Περιόρισε τους Φρανσίσκο και Ουίλιαμς-Γκος κι από τη στιγμή που οι δύο «εγκέφαλοι» της Ζαλγκίρις δεν βρήκαν ανοικτούς διαδρόμους για να οργανώσουν το παιχνίδι των γηπεδούχων και κατ' επέκταση να σκοράρουν (10 πόντους ο πρώτος και 11 ο δεύτερος), τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους έγιναν ακόμη πιο απλά.
Ο Σουίντερ με 18 πόντους (4/6 τρίποντα) ήταν ο κορυφαίος των νικητών, που είχαν επίσης σε πολύ καλό βράδυ τους Πουαριέ (14π.) και Λόιντ (12π.)
Τα δεκάλεπτα: 17-28, 35-37 (ημ.), 51-63, 64-87
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 77-81
Ολυμπιακός–Βαλένθια (Ισπανία) 92-99
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 95-97
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-82
Παρί (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 69-85
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 64-87
Βιλερμπάν (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 76-74
Μπασκόνια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 85-73
Παρτιζάν (Σερβία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 68-86
Βαλένθια (Ισπανία) 11-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7
Ολυμπιακός 8-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Παρτιζάν (Σερβία) 6-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-11
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11
Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12
Πέμπτη, 18/12
21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι - Φενέρ
21:45 Ρεάλ - Παρί
Παρασκευή, 19/12
19:30 Εφές - Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 43-34, 62-55, 85-73
Τέταρτη νίκη για τη Βιλερμπάν, 76-74 την Μπάγερν
Με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της σε 16 αγώνες της Euroleague. Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.
Οι γηπεδούχοι του Πιερίκ Πουπέ πάλεψαν για μια νίκη που θα τους έδινε ώθηση στη συνέχεια και τα κατάφεραν. Στο πρώτο ημίχρονο κρατούσαν το προβάδισμα, μέχρι που έπαθαν black out στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν έκλεισε το ημίχρονο με 42-38, όμως στο τέλος της τρίτης περιόδου το ταμπλό έδειχνε 51-62 με τη Μπάγερν να δέχεται μόλις 9 πόντους σε όλη την τρίτη περίοδο.
Οι Γάλλοι δεν το έβαλαν κάτω. Μολονότι η διαφορά έγινε διψήφια στο 32΄ (54-64) αντεπιτέθηκαν και πέρασαν μπροστά με δίποντο του κορυφαίου Τομά Ερτέλ (75-74), 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το τρίποντο του Φόιγκτμαν στην εκπνοή δεν βρήκε καν στεφάνι και οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 76-74.
Ο Ερτέλ είχε 15 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Γκλιν Γουότσον βοήθησε σε όλους τους τομείς με 14π., 6ασ., 4κλ. Από πλευράς Μπάγερν, ξεχώρισε για την πολυσχιδή παρουσία του ο Στέφαν Γιόβιτς με 12π., 4ρ., 3ασ., 3κλ.
Τα δεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74
Ντεμπούτο Λάσο με αδιανόητο «πάρτι» της Εφές στο Κάουνας
Ντεμπούτο βγαλμένο από όνειρο στον πάγκο της Αναντολού Εφές ήταν το σημερινό για τον Πάμπλο Λάσο. Στο πρώτο του ματς ως προπονητής της τουρικής ομάδας ο Ισπανός την οδήγησε σε εμφατικό «διπλό» σε μία από τις πιο δύσκολες και «καυτές» έδρες της Ευρώπης, όπως είναι αυτή της Ζαλγκίρις Κάουνας, με το τελικό 87-64, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Στο 6-10 βελτίωσε το ρεκόρ της η Εφές, την ώρα που οι Λιθουανοί... έπεσαν στο 9-7 κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία. Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντοζίερ, Γιώργος Παπαγιάννης και Μπουράκ Γιλντιζλί, αλλά και ο Ερτσέν Οσμάνι που «χτυπήθηκε» από ίωση) η ομάδα του Λάσο απέδωσε εξαιρετικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση.
Περιόρισε τους Φρανσίσκο και Ουίλιαμς-Γκος κι από τη στιγμή που οι δύο «εγκέφαλοι» της Ζαλγκίρις δεν βρήκαν ανοικτούς διαδρόμους για να οργανώσουν το παιχνίδι των γηπεδούχων και κατ' επέκταση να σκοράρουν (10 πόντους ο πρώτος και 11 ο δεύτερος), τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους έγιναν ακόμη πιο απλά.
Ο Σουίντερ με 18 πόντους (4/6 τρίποντα) ήταν ο κορυφαίος των νικητών, που είχαν επίσης σε πολύ καλό βράδυ τους Πουαριέ (14π.) και Λόιντ (12π.)
Τα δεκάλεπτα: 17-28, 35-37 (ημ.), 51-63, 64-87
Σε αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 77-81
Ολυμπιακός–Βαλένθια (Ισπανία) 92-99
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 95-97
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-82
Παρί (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 69-85
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 64-87
Βιλερμπάν (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 76-74
Μπασκόνια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 85-73
Παρτιζάν (Σερβία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 68-86
ΒαθμολογίαΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4
Βαλένθια (Ισπανία) 11-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7
Ολυμπιακός 8-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Παρτιζάν (Σερβία) 6-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-11
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11
Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12
Επόμενη αγωνιστική (17η)
Πέμπτη, 18/12
21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι - Φενέρ
21:45 Ρεάλ - Παρί
Παρασκευή, 19/12
19:30 Εφές - Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα