Euroleague: Διπλό η Βίρτους στο Βελιγράδι, δεύτερη σερί ήττα της Μονακό, νίκες για Βιλερμπάν και Εφές

Τέταρτη νίκη για τη Βιλερμπάν, 76-74 την Μπάγερν

Ντεμπούτο Λάσο με αδιανόητο «πάρτι» της Εφές στο Κάουνας

Σε αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (17η)

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση στη Euroleague με 17π., 7ρ. 5ασ. και 27 στον δείκτη οικονομίας, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη. Από κοντά και ο Καμπαρό με 19π. (αλλά και 5 λάθη). Η Μονακό ήταν άστοχη εντός πεδιάς (38,5% δίποντα, 21% τρίποντα) με τον Μάικ Τζέιμς να μοιάζει απελπιστικά μόνος (21π., 5ρ., 5ασ., 3κλ.)Τα δεκάλεπτα: 17-14, 43-34, 62-55, 85-73Με ηγέτη τον έμπειρο Τομά Ερτέλ η Βιλερμπάν νίκησε 76-74 τη Μπάγερν στη Λιόν και πέτυχε την 4η νίκη της σε 16 αγώνες της Euroleague. Οι Βαυαροί γνώρισαν 7η συνεχόμενη ήττα και κατρακύλησαν στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 5-11.Οι γηπεδούχοι του Πιερίκ Πουπέ πάλεψαν για μια νίκη που θα τους έδινε ώθηση στη συνέχεια και τα κατάφεραν. Στο πρώτο ημίχρονο κρατούσαν το προβάδισμα, μέχρι που έπαθαν black out στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Βιλερμπάν έκλεισε το ημίχρονο με 42-38, όμως στο τέλος της τρίτης περιόδου το ταμπλό έδειχνε 51-62 με τη Μπάγερν να δέχεται μόλις 9 πόντους σε όλη την τρίτη περίοδο.Οι Γάλλοι δεν το έβαλαν κάτω. Μολονότι η διαφορά έγινε διψήφια στο 32΄ (54-64) αντεπιτέθηκαν και πέρασαν μπροστά με δίποντο του κορυφαίου Τομά Ερτέλ (75-74), 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το τρίποντο του Φόιγκτμαν στην εκπνοή δεν βρήκε καν στεφάνι και οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 76-74.Ο Ερτέλ είχε 15 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Γκλιν Γουότσον βοήθησε σε όλους τους τομείς με 14π., 6ασ., 4κλ. Από πλευράς Μπάγερν, ξεχώρισε για την πολυσχιδή παρουσία του ο Στέφαν Γιόβιτς με 12π., 4ρ., 3ασ., 3κλ.Τα δεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74Ντεμπούτο βγαλμένο από όνειρο στον πάγκο της Αναντολού Εφές ήταν το σημερινό για τον Πάμπλο Λάσο. Στο πρώτο του ματς ως προπονητής της τουρικής ομάδας ο Ισπανός την οδήγησε σε εμφατικό «διπλό» σε μία από τις πιο δύσκολες και «καυτές» έδρες της Ευρώπης, όπως είναι αυτή της Ζαλγκίρις Κάουνας, με το τελικό 87-64, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.Στο 6-10 βελτίωσε το ρεκόρ της η Εφές, την ώρα που οι Λιθουανοί... έπεσαν στο 9-7 κι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία. Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντοζίερ, Γιώργος Παπαγιάννης και Μπουράκ Γιλντιζλί, αλλά και ο Ερτσέν Οσμάνι που «χτυπήθηκε» από ίωση) η ομάδα του Λάσο απέδωσε εξαιρετικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση.Περιόρισε τους Φρανσίσκο και Ουίλιαμς-Γκος κι από τη στιγμή που οι δύο «εγκέφαλοι» της Ζαλγκίρις δεν βρήκαν ανοικτούς διαδρόμους για να οργανώσουν το παιχνίδι των γηπεδούχων και κατ' επέκταση να σκοράρουν (10 πόντους ο πρώτος και 11 ο δεύτερος), τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους έγιναν ακόμη πιο απλά.Ο Σουίντερ με 18 πόντους (4/6 τρίποντα) ήταν ο κορυφαίος των νικητών, που είχαν επίσης σε πολύ καλό βράδυ τους Πουαριέ (14π.) και Λόιντ (12π.)Τα δεκάλεπτα: 17-28, 35-37 (ημ.), 51-63, 64-87Τρίτη, 16 ΔεκεμβρίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 77-81Ολυμπιακός–Βαλένθια (Ισπανία) 92-99Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 95-97Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-82Παρί (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 69-85Τετάρτη, 17 ΔεκεμβρίουΖαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 64-87Βιλερμπάν (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 76-74Μπασκόνια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 85-73Παρτιζάν (Σερβία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 68-86Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4Βαλένθια (Ισπανία) 11-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5Παναθηναϊκός 10-6Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6Μονακό (Μονακό) 9-7Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-7Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7Ολυμπιακός 8-7Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-8Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9Παρτιζάν (Σερβία) 6-10Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10Μπασκόνια (Ισπανία) 6-10Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-10Παρί (Γαλλία) 5-11Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-11Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-12Πέμπτη, 18/1221:05 Βαλένθια - Μακάμπι21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Aρμάνι - Φενέρ21:45 Ρεάλ - ΠαρίΠαρασκευή, 19/1219:30 Εφές - Ντουμπάι20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν20:30 Μονακό - Μπάγερν21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους