ΠΑΟΚ: Κοντά σε Γερεμέγεφ ο Δικέφαλος
Οι ασπρόμαυροι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό στις 31 Δεκεμβρίου
Κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.
Ο υψηλόσωμος (1,92μ.) Σουηδός επιθετικός θα μείνει ελεύθερος στις 31 Δεκεμβρίου από τον Παναθηναϊκό και ο Δικέφαλος έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του.
Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει ήδη τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της υπογραφής του 32χρονου επιθετικού, ο οποίος προορίζεται για να καλύψει το κενό της ενδεχόμενης αποχώρησης του Φέντορ Τσάλοφ.
Ο Γερεμέγεφ, που μετρά 1 γκολ σε 9 συμμετοχές φέτος και 16 γκολ σε 60 συμμετοχές συνολικά με τον Παναθηναϊκό, εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Stoiximan Super League και στον ΠΑΟΚ.
