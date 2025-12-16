ΠΑΟΚ: Κοντά σε Γερεμέγεφ ο Δικέφαλος
Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Οι ασπρόμαυροι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό στις 31 Δεκεμβρίου

Κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Ο υψηλόσωμος (1,92μ.) Σουηδός επιθετικός θα μείνει ελεύθερος στις 31 Δεκεμβρίου από τον Παναθηναϊκό και ο Δικέφαλος έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει ήδη τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της υπογραφής του 32χρονου επιθετικού, ο οποίος προορίζεται για να καλύψει το κενό της ενδεχόμενης αποχώρησης του Φέντορ Τσάλοφ.

Ο Γερεμέγεφ, που μετρά 1 γκολ σε 9 συμμετοχές φέτος και 16 γκολ σε 60 συμμετοχές συνολικά με τον Παναθηναϊκό, εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Stoiximan Super League και στον ΠΑΟΚ.
