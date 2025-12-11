Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί η λίστα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί η λίστα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο φορ των ερυθρολεύκων θα αγωνιστεί εναντίον του Άρη στον αγώνα της Κυριακής και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πατρίδα του ώστε να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Μαρόκου

Ο Ολυμπιακός θα χάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς ο 32χρονος φορ βρίσκεται στη λίστα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η ημερομηνία που έχει ορίσει η παγκόσμια ομοσπονδία για την αποδέσμευση των διεθνών από τις ομάδες τους είναι η 15η Δεκεμβρίου, γεγονός που σημαίνει πως το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τον Άρη (14/12) θα είναι το τελευταίο πριν ο Μαροκινός αποχωρήσει.

Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί από τις 21 έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ τα νοκ-άουτ θα ξεκινήσουν στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 18 Ιανουαρίου.

Εφόσον το Μαρόκο φτάσει μέχρι τέλους ο Ελ Καμπί θα χάσει και τα πρώτα ματς των Ερυθρόλευκων για το 2026, με τον ΟΦΗ για το Super Cup (3/1) και με Ατρόμητο (εντός) - Αστέρα (εκτός) για το πρωτάθλημα.

Σημειώνεται ότι το Μαρόκο είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης.
