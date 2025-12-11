Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί η λίστα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί η λίστα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Ο φορ των ερυθρολεύκων θα αγωνιστεί εναντίον του Άρη στον αγώνα της Κυριακής και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πατρίδα του ώστε να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Μαρόκου
Ο Ολυμπιακός θα χάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς ο 32χρονος φορ βρίσκεται στη λίστα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Η ημερομηνία που έχει ορίσει η παγκόσμια ομοσπονδία για την αποδέσμευση των διεθνών από τις ομάδες τους είναι η 15η Δεκεμβρίου, γεγονός που σημαίνει πως το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τον Άρη (14/12) θα είναι το τελευταίο πριν ο Μαροκινός αποχωρήσει.
Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί από τις 21 έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ τα νοκ-άουτ θα ξεκινήσουν στις 3 Ιανουαρίου 2026.
Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 18 Ιανουαρίου.
Εφόσον το Μαρόκο φτάσει μέχρι τέλους ο Ελ Καμπί θα χάσει και τα πρώτα ματς των Ερυθρόλευκων για το 2026, με τον ΟΦΗ για το Super Cup (3/1) και με Ατρόμητο (εντός) - Αστέρα (εκτός) για το πρωτάθλημα.
Σημειώνεται ότι το Μαρόκο είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης.
Η ημερομηνία που έχει ορίσει η παγκόσμια ομοσπονδία για την αποδέσμευση των διεθνών από τις ομάδες τους είναι η 15η Δεκεμβρίου, γεγονός που σημαίνει πως το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τον Άρη (14/12) θα είναι το τελευταίο πριν ο Μαροκινός αποχωρήσει.
Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί από τις 21 έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ τα νοκ-άουτ θα ξεκινήσουν στις 3 Ιανουαρίου 2026.
Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 18 Ιανουαρίου.
Εφόσον το Μαρόκο φτάσει μέχρι τέλους ο Ελ Καμπί θα χάσει και τα πρώτα ματς των Ερυθρόλευκων για το 2026, με τον ΟΦΗ για το Super Cup (3/1) και με Ατρόμητο (εντός) - Αστέρα (εκτός) για το πρωτάθλημα.
Σημειώνεται ότι το Μαρόκο είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης.
اللائحة الرسمية لمنتخبنا الوطني المستدعاة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا — المغرب 2025 🏆— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2025
The official squad list called up for our National Team for the CAF Africa Cup of Nations — Morocco 2025#DimaMaghrib 🇲🇦 | #AFCON2025 pic.twitter.com/t86rcbpdDp
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα